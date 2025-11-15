Η Ένωση Αστυνομικών Κοζάνης συνεχάρη δύο αστυνομικούς που τερμάτισαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης ανακοινώνει τη συμμετοχή δύο συναδέλφων–αθλητών στον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας, «Ο Αυθεντικός».

Η Ένωσή μας είχε δυναμική παρουσία στη διοργάνωση μέσα από τη συμμετοχή των συναδέλφων Ζήκου Βασιλείου και Θεοδωρίδη Ιωάννη, οι οποίοι τίμησαν τα χρώματα της Ένωσης, τρέχοντας και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την ιστορική αυτή διαδρομή.

Σε μια αθλητική γιορτή όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 26.000, οι συνάδελφοί μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι το αστυνομικό προσωπικό μπορεί να συνδυάζει τις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις με την αφοσίωση στον αθλητισμό, την πειθαρχία και το ευ αγωνίζεσθαι.

Τους συγχαίρουμε θερμά για την προσπάθεια, την επιμονή και το παράδειγμά τους, που κάνουν όλους εμάς υπερήφανους και αναδεικνύουν το ήθος και τη δύναμη των μελών της Ένωσής μας.