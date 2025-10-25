Η Ένωση Αστυνομικών Ηρακλείου στο Α.Τ. Αστερουσίων - Ανάδειξη προβλημάτων και στήριξη στους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων, μία υπηρεσία που δραστηριοποιείται σε μια ιδιαίτερη και απαιτητική περιοχή του Νομού, όπου οι συνθήκες άσκησης των καθηκόντων είναι συχνά αντίξοες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Προεδρείο της Ένωσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους υπηρετούντες συναδέλφους, να ενημερωθεί για τα ζητήματα που τους απασχολούν και να διαπιστώσει από κοντά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, συναδελφικότητας και αυταπάρνησης που επιδεικνύουν καθημερινά. Παρά την έντονη υποστελέχωση και τα πολλαπλά καθήκοντα που καλούνται να φέρουν εις πέρας, οι συνάδελφοι του Α.Τ. Αστερουσίων έχουν καταφέρει με κόπο, αφοσίωση και προσωπική προσπάθεια να σημειώσουν ιδιαίτερες επιτυχίες στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ασφάλεια και την εμπέδωση του αισθήματος προστασίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σοβαρό πρόβλημα του στόλου των οχημάτων, τα οποία έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε λογικό όριο φθοράς, με αποτέλεσμα η συντήρησή τους να είναι όχι μόνο ασύμφορη, αλλά και επικίνδυνη. Οι εγκεκριμένες δαπάνες για τη συντήρηση των οχημάτων πολλές φορές δεν επαρκούν, με συνέπεια οι ίδιοι οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να καλύπτουν από το υστέρημά τους τις αναγκαίες επισκευές ή να προσφεύγουν στη βοήθεια ευαισθητοποιημένων πολιτών και ιδιωτών χορηγών. Μια πραγματικότητα που, δυστυχώς, αναδεικνύει τις ελλείψεις και την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας.

Παράλληλα, το κτηριακό ζήτημα παραμένει ένα άλυτο και διαχρονικό πρόβλημα για την υπηρεσία, καθώς οι εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης αστυνομικής μονάδας. Οι συνάδελφοι εργάζονται σε χώρους που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν οι στοιχειώδεις συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πολίτες που εξυπηρετούνται.

Η Ένωσή μας εκφράζει τον σεβασμό και την εκτίμησή της προς όλους τους συναδέλφους του Α.Τ. Αστερουσίων για το έργο που επιτελούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και δεσμεύεται να συνεχίσει με κάθε νόμιμο μέσο τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις της για την ενίσχυση της υπηρεσίας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή.

Η αστυνομική παρουσία και αποτελεσματικότητα στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού δεν είναι πολυτέλεια — είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.