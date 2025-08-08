Η Ένωση Αστυνομικών Ηλείας συγχαίρει τους συναδέλφους της

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών/Υ.Δ.Ε.Ε. Πύργου για τη μεγάλη επιτυχία εντοπισμού και κατάσχεσης 2.685 δενδρυλλίων κάνναβης σε οργανωμένη φυτεία στην περιοχή Πτελέα Αιτωλοακαρνανίας καθώς και ποσότητα 39.700 γρ. ημίχλωρης κάνναβης, η οποία οδήγησε στην σύλληψη δύο αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας και δύο Ελλήνων , σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και για παράβαση της νομοθεσίας περί Ναρκωτικών.

Επιπροσθέτως αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στους συναδέλφους του Τ.Α/Υ.Δ.Ε.Ε Πύργου, του Τ.Δ.Ε.Ε Ήλιδας, της Ο.Π.Κ.Ε/ Υ.Δ.Ε.Ε Πύργου και του Τ.Δ.Ν/Υ.Δ.Ε.Ε Αγρινίου για την πολύτιμη συνδρομή τους ώστε η επιχείρηση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια ακόμα σημαντική επιτυχία του Τ.Δ.Ν Πύργου που αποδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον επαγγελματισμό και το υψηλό φρόνημα των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά υπερβαίνουν εαυτούς, υπηρετώντας με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία.

Η εν λόγω επιτυχία καθίσταται ακόμη πιο σημαντική δεδομένων των συνθηκών υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου συνεχίζουν να εργάζονται με αυταπάρνηση, καλύπτοντας κενά και ανάγκες που ξεπερνούν πολλές φορές τις ανθρώπινες αντοχές. Σε καμία όμως περίπτωση η υποστελέχωση δεν χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. Συνεχίζουν τον αγώνα τους με κάθε κόστος, πιστοί στο καθήκον τους.

Παράλληλα, η Ένωσή μας συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειες ενίσχυσης του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηλείας, τόσο με υλικοτεχνική κάλυψη, όσο και με ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοί μας να εκτελούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια το έργο τους.

Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά πως η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με ηρωικές προσπάθειες λίγων, αλλά με ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας προς τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Τέτοιες επιτυχίες μας γεμίζουν υπερηφάνεια και μας υπενθυμίζουν τη δύναμη της επιμονής, της συνεργασίας και της πίστης στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους!!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα