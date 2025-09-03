Η Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης χορήγησε δωροεπιταγές σε μέλη της για αγορά σχολικών ειδών

Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση ενίσχυσης των οικογενειών των μελών της, με την παροχή δωροεπιταγών για την αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά των μελών που θα φοιτήσουν στην Α' Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2025-2026.

Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν 18 δωροεπιταγές, για την προμήθεια σχολικών τσαντών και συναφών ειδών, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών των αστυνομικών εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία πλέον έχει καταστεί θεσμός, καταδεικνύει την έμπρακτη μέριμνα και το διαρκές ενδιαφέρον της Ένωσης για τα μέλη της, καθώς και την προσήλωσή της σε δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας.

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης θα συνεχίσει να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, με γνώμονα την ενίσχυση του έργου και της καθημερινότητας των αστυνομικών και των οικογενειών τους.

Eυχόμαστε σε γονείς και παιδιά καλή σχολική χρονιά!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640