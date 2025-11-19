Η Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης επισκέφτηκε το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων

Αντιπροσωπεία της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, με σκοπό την αναλυτική καταγραφή και εξέταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι αστυνομικοί, των ιδιαίτερα πιεστικών εργασιακών συνθηκών, καθώς και των νέων προκλήσεων που θα κληθούν να διαχειριστούν με την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος Entry/Exit (EES), το οποίο έχει ήδη τεθεί σε πιλοτική λειτουργία από 12-10-2025.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, κατέστη σαφές ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση από την Τουρκία, σε συνδυασμό με τις συνθήκες υποστελέχωσης και τις υλικοτεχνικές ελλείψεις, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους, οι οποίοι ήδη εργάζονται σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Εν όψει μάλιστα της εφαρμογής του νέου συστήματος ΕΕS – το οποίο απαιτεί αυξημένο χρόνο εξυπηρέτησης και επιπλέον διαδικασίες – η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο απαιτητική, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής: Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, αλλά και το επερχόμενο καλοκαίρι, όταν οι διελεύσεις παραδοσιακά πολλαπλασιάζονται.

Η Ένωσή μας οφείλει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη:

Η υπηρεσία εκπέμπει SOS.

Οι ανάγκες είναι άμεσες και επιτακτικές. Απαιτείται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση του εξοπλισμού, καθώς και σωστή προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος Entry/Exit, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια, επάρκεια και αξιοπρέπεια, και οι πολίτες να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να διεκδικεί λύσεις που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, την προστασία των συναδέλφων μας και κάνει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει οι συνάδελφοι να αποτελέσουν αποδιοπομπαίους τράγους όταν οι καθυστερήσεις στις διελεύσεις των ταξιδιωτών θα γιγαντωθούν.

Την μόνη ευθύνη θα φέρουν αποκλειστικά εκείνοι που ενώ ανακοινώνουν μεγάλα έργα πνοής και σχέδια για τις υποδομές των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αν δεν δράσουν άμεσα λαμβάνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις για ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, θα χαθεί ακόμη μία ευκαιρία εκσυγχρονισμού της πρώτης πύλης εισόδου της Χώρας μας προς την Ευρώπη, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στους συναδέλφους μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640