Η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους της

Η Ένωση μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας που υπηρετούν σε υφιστάμενες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και του Επιτελείου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, καθώς κατά το χρονικό διάστημα από την 12/8/2025 έως και την 15/8/2025, με σεβασμό προς το συνάνθρωπο, απόλυτο επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στη μάχη με τις φλόγες, στις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Έλαβαν άριστα μέτρα τάξης και τροχαίας, εκκενώνοντας δεκάδες οικίες σε κατοικημένες περιοχές, πριν καταφτάσουν οι φλόγες και τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, απομακρύνοντας με ασφάλεια εκατοντάδες συμπολίτες μας.

Οι περισσότεροι εξ όσων συμμετείχαν στα μέτρα, εργάστηκαν μεγάλα χρονικά διαστήματα, πέραν του ωραρίου τους, έως και δεκαέξι (16) συνεχόμενες ώρες, χωρίς καμιά διαμαρτυρία ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις που διέκοψαν τις κανονικές τους άδειες για να συνδράμουν την Υπηρεσία τους σε αυτή την δύσκολη κατάσταση.

Οι υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφαλείας και την Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας καθώς και στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, συμπεριλαμβανομένων των δικυκλιστών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καταφέραν ύστερα από συντονισμένες ενέργειες τους, να συλλάβουν και να οδηγήσουν στην δικαιοσύνη, τρία άτομα για εμπρησμό.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, με άψογους χειρισμούς και συγκεκριμένες εντολές, κατάφερε να συντονίσει δεκάδες συναδέλφους μας που επιχειρήσαν στις φλόγες, πετυχαίνοντας τα μέγιστα στο έργο των εκκενώσεων αλλά και της προστασίας των αστυνομικών.

Οι συνάδελφοί μας με τις πράξεις τους καθημερινά, αποδεικνύουν ότι υπηρετούν τον πολίτη με ανιδιοτέλεια και παρόλο την μεγάλη έλλειψη δύναμης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία.