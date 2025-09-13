Η Εμμανουηλίδου αποκλείσθηκε από τον ημιτελικό των 100μ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια των δρόμων ταχύτητας, τερμάτισε στην 4η θέση της 4ης προκριματικής σειράς με 11.36 και έμεινε εκτός συνέχειας, καθώς στην επόμενη φάση προκρίθηκαν οι πρώτες τρεις αθλήτριες από κάθε σειρά και οι τρεις με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η Εμμανουηλίδου κατετάγη στην 33η θέση μεταξύ των 60 αθλητριών, οι οποίες έλαβαν μέρος στις επτά προκριματικές σειρές, ενώ την καλύτερη επίδοση, σημείωσε η Ολυμπιονίκης, Ζουλιέν Αλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.93.

«Δεν περίμενα να περάσω στα 100 μέτρα και γι΄αυτό ήλθα με το δεύτερο γκρουπ της αποστολής και είμαι μόλις τέσσερις ημέρες εδώ. Ετρεξα πολύ καλά, σκόνταψα στην εκκίνηση και θα μπορούσα να προκριθώ. Το στάδιο είναι υπέροχο, είναι γεμάτο και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είναι απίστευτο να τρέχω με αθλήτριες αυτού του επιπέδου. Στόχος μου στα 200 μέτρα είναι να καταρρίψω το Πανελλήνιο ρεκόρ», δήλωσε η Εμμανουηλίδου στην κάμερα της ΕΡΤ-2, αμέσως μετά τον τερματισμό της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ