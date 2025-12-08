Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο της Ντόχα

Ιδανικά κλείνει το 2025 για την Εμμανουέλα Κατζουράκη, καθώς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της σκοποβολής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκητ, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στην Ντόχα.

Η Κατζουράκη, η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, κατετάγη στην 5η θέση, μπήκε στον τελικό του με την δεύτερη καλύτερη επίδοση και κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με 28 βαθμούς.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κινέζα, Γιτίνγκ Τζιάνγκ με 36 βαθμούς και το αργυρό, η Αμερικανίδα, Σαμάνθα Σίμοντον με 34 βαθμούς.