Η Ελληνοαμερικάνικη Ένωση κοντά στους Ένστολους - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 20%

Έχοντας συστηθεί στο Ελληνικό κοινό από το 1957 και προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τόσο στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης όσο και στον χώρο διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποιήσεων γλωσσομάθειας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί αδιαμφισβήτητα λόγω κυρούς τη νούμερο ένα επιλογή για ενήλικες, εφήβους και παιδιά. Είναι επίσης ο μόνος εκπαιδευτικός Οργανισμός στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης Αγγλικών με τη σφραγίδα του Αμερικανικού φορέα διαπίστευσης Commission on English Language Program Accreditation (CEA) και αποτελεί ταυτόχρονα και ειδικά επιλεγμένο συνεργάτη του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης χαρακτηρίζονται από ευελιξία παρακολούθησης και είναι ειδικά διαμορφωμένα για διαφορετικά ηλικιακά γκρουπ και μαθησιακές ανάγκες! Το πιο βασικό όμως είναι ότι είναι flex(ible)! Συνδυάζουν δηλαδή τη ζωντανή παρακολούθηση στην τάξη με την ενεργή συμμετοχή από όπου κι αν βρίσκεστε (μια από τις βασικές ανησυχίες των ένστολων γονέων) και όλα αυτά χάρη στις ειδικά εξοπλισμένες smart classrooms που δεν θα βρείτε αλλού!

Δίπλα σας καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών των παιδιών σας, θα βρίσκεται πάντα η Ακαδημαϊκή και Διδακτική ομάδα του Οργανισμού που εφαρμόζει πρώτη τις νέες τεχνολογικές τάσεις, καινοτομεί στην παραγωγή διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, ακολουθώντας τα Αμερικανικά πρότυπα, και σας υπόσχεται μια μαθησιακή και τεχνολογική εμπειρία που μόνο η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) μπορεί να εγγυηθεί.

Με σεβασμό απέναντι στις οικογένειες των ενστόλων, η Ελληνοαμερικανική Ένωση σχεδίασε και παρέχει για πρώτη φορά ειδική εκπτωτική πολιτική που με χαρά ανακοινώνει στους αναγνώστες του Policenet.gr και ισχύει για εγγραφή σε παιδικά και εφηβικά προγράμματα κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Η προσφορά σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε τα παρακάτω:

Πλήρη δυνατότητα ευελιξίας σε ημέρες (Δευτέρα – Σάββατο) και ώρες της επιλογής σας για να διαμορφώσετε εσείς το πρόγραμμα που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας εξασφαλίζοντας για τα παιδιά σας την καλύτερη διδακτική εμπειρία (optimum learning experience). Αποκλειστικά για εσάς, τους ένστολους γονείς, παρέχεται ειδική προσφορά στα προγράμματα των καθημερινών . Μην τη χάσετε!

Ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό που έχει σχεδιάσει και επιμεληθεί η Ακαδημαϊκή Ομάδα, κατάλληλο για όλους τους μαθησιακούς τύπους

Πρόσβαση στη μεγαλύτερη και πληρέστερη βιβλιοθήκη σε ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό σε όλη την Αθήνα

Δυνατότητα εξοικείωσης με την Αμερικανική κουλτούρα μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις, όπως τα theme-based projects, exhibitions, (museum) tours, book club activities & field trips

ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων Προνομιακές τιμές και εκπτώσεις σε ένα

Δωρεάν εξατομικευμένα υποστηρικτικά μαθήματα (support lessons) εφόσον κριθεί ακαδημαϊκά απαραίτητο

Δωρεάν σεμινάρια στρατηγικών (training workshops & webinars) για προετοιμασία εξετάσεων σε συνεργασία με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της ΕΑΕ

Δωρεάν προσομοιώσεις εξετάσεων σε συνεργασία με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της ΕΑΕ

Δώστε στα παιδιά σας τη δυνατότητα να μάθουν και να ανακαλύψουν τον νέο hybrid/flex(ible) κόσμο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης! Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την ειδική εκπτωτική προσφορά για εσάς, μπορείτε να καλέσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2103680083 / 2103680023 / 2103680019.

Hellenic American Union

#The English you know _ the English you trust