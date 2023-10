Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε κοινή επιχείρηση υπό το συντονισμό της EUROPOL, με την κωδική ονομασία «OPSON ΧΙΙ»

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) συμμετείχε σε κοινή επιχείρηση υπό το συντονισμό της EUROPOL, με την κωδική ονομασία «OPSON ΧΙΙ», η οποία είχε ως αντικείμενο την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών και χαμηλής ποιότητας τροφίμων και ποτών.

Ειδικότερα, η επιχείρηση έλαβε χώρα το διάστημα από 01-12-2022 έως 30-04-2023, με τη συμμετοχή Διωκτικών Αρχών από 25 χώρες και με την υποστήριξη των Εuropean AntiFraud Office (OLAF), European Commision Directorate-General for Health and Food Safety (DG SANTE), European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) και Εuropean Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και άλλες συναρμόδιες Αρχές της Χώρας (Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Φ.Ε.Τ., Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων Τελωνείων, Διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής και Γενικό Χημείο του Κράτους).

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 400 έρευνες κατά τις οποίες εξαρθρώθηκαν -6- εγκληματικά δίκτυα, ενώ κατασχέθηκαν 8.000 τόνοι απομιμητικών και υποβαθμισμένων προϊόντων και 6,5 εκατομμύρια λίτρα αλκοολούχων ποτών, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Στη χώρα μας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και οι λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες χειρίσθηκαν συνολικά -13- υποθέσεις (μία εξ’ αυτών αφορά εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης), για τις οποίες συνελήφθησαν συνολικά -33- άτομα.

Ενδεικτικά, -21- μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν τον Μάρτιο 2023 καθώς εισήγαγαν λαθραία από τη Βουλγαρία αλκοολούχα ποτά, ενώ κατασχέθηκαν περίπου -16.400- λίτρα αλκοολούχων ποτών και ελαιολάδου, η αξία των οποίων ξεπερνά τις -221.000- ευρώ. (Σχετ. το από 17-03-2023 Δελτίο Τύπου).

Επιπλέον, σε άλλη υπόθεση, κατασχέθηκαν περισσότερες από -1.500- πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων βαμβακιού, σιταριού και κριθαριού, με εκτιμώμενη ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό των -472.000- ευρώ. (Σχετ. το από 07-04-2023 Δελτίο Τύπου).

Περισσότερες πληροφορίες από τον τελευταίο κύκλο διεξαγωγής της επιχείρησης «OPSON» μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα της EUROPOL στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/30-million-euros-worth-of-seizures-in-first-opson-europe.