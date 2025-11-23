Η Έλλειψη Οχημάτων στην Άμεση Δράση και οι Άμεσες Ανάγκες Ενίσχυσης

Του ΣΑΜΙΩΤΗ Αναστασίου, Αντιπροσώπου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Η έλλειψη επαρκούς αριθμού οχημάτων στην Άμεση Δράση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία σήμερα. Η αναγκαία ενίσχυση του στόλου, τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα, είναι επιτακτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντίδραση στις έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας.

Ο στόλος της Άμεσης Δράσης, πέρα από τα προβλήματα που σχετίζονται με τον περιορισμένο αριθμό οχημάτων, αντιμετωπίζει και τον μεγάλο κίνδυνο των συχνών βλαβών και της υπολειτουργίας. Η έλλειψη οχημάτων σε ορισμένες περιοχές καθιστά αδύνατη την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμα περιστατικά, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια.

Η ανάγκη για νέα οχήματα είναι επείγουσα. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και οι απαιτήσεις σε συνθήκες αστυνόμευσης είναι υψηλότερες από ποτέ. Παλαιά οχήματα, τα οποία πλέον παρουσιάζουν συχνές βλάβες και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας, πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις επείγουσες καταστάσεις, όπως η Άμεση Δράση, θα πρέπει να είναι αξιόπιστος και σύγχρονος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας τάξης και η ασφάλεια των πολιτών.

Επιπλέον, η επαναφορά του συστήματος της μονοχρέωσης των οχημάτων στην Άμεση Δράση είναι εξίσου σημαντική. Πολλές φορές, τα ίδια οχήματα χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς οδηγούς κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που προκαλεί φθορά και μειώνει την απόδοση των οχημάτων. Η μονοχρέωση θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των οχημάτων και την αποδοτικότερη χρήση τους, αποφεύγοντας τη συνεχιζόμενη καταπόνηση των μηχανημάτων.

Ακόμη, η πίεση που οφείλει να ασκήσει η αρμόδια διοίκηση σε συνεργεία που συνεργάζονται με την αστυνομία για την επισκευή των οχημάτων είναι κρίσιμη. Η ταχεία και αποτελεσματική επισκευή των οχημάτων θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ετοιμότητας του στόλου, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τον χρόνο ακινητοποίησης των οχημάτων λόγω βλαβών. Ένα αναποτελεσματικό σύστημα συντήρησης και επισκευής μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις και να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών και αστυνομικών.

Η ενίσχυση του στόλου με νέα οχήματα και η καλύτερη διαχείρισή τους μέσω της μονοχρέωσης θα έχει άμεσα θετική επίδραση στην αστυνομική παρουσία στις πιο πολυσύχναστες και κρίσιμες περιοχές της Αθήνας. Η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων οχημάτων θα επιτρέψει τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, μειώνοντας τους χρόνους ανταπόκρισης και εξασφαλίζοντας ότι η αστυνομία θα μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε όλα τα περιστατικά, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές της πόλης.

Συμπέρασμα

Η ανανέωση του στόλου, η επαναφορά της μονοχρέωσης και η βελτίωση των συνεργασιών για την επισκευή των οχημάτων είναι άκρως σημαντικές για την αποτελεσματικότητα της Άμεσης Δράσης. Η κυβέρνηση και η αρμόδια διοίκηση πρέπει να δράσουν άμεσα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, προκειμένου η αστυνομία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, με περισσότερα οχήματα στους δρόμους και σε περισσότερες περιοχές της Αθήνας.

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)