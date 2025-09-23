Η "ΕΚΑΜ του Ελληνικού FBI" σε 25 καταυλισμούς Ρομά: Θα έχουν ειδική στολή και εξοπλισμό - Ποια θα είναι η δράση τους

Η "ΕΚΑΜ του Ελληνικού FBI", τοποθετείται σε 25 καταυλισμούς, για την αποτροπή της εγκληματικότητας. Μια νέα αστυνομική ομάδα, στα πρότυπα της ΕΚΑΜ και των ΟΠΚΕ, αναμένεται να ξεκινήσει της δράση της σε περίπου ενάμιση μήνα, έχοντας 24ωρη φυσική παρουσία σε οικισμούς Ρομά σε όλη την Αττική.

Το νέο σώμα θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θα έχει ειδική στολή και εξοπλισμό και θα αποτελείται από 8μελής ή 10μελής ομάδες, οι οποίες θα έχουν έδρα μέσα στα χαρακτηρισμένα "κόκκινα σημεία", όπου τους τελευταίους μήνες πραγματοποιούνται συχνές αστυνομικές επιχειρήσεις.

Ήδη σε πρώτη φάση εκπαιδεύονται 50 ένστολοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις πρώτες ειδικές ομάδες, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες. Σε πρώτη φάση το σώμα θα επιχειρεί στην Αττική, χωρίς να αποκλείεται επέκταση και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε περίπτωση που η δράση κριθεί πετυχημένη.

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί, το σώμα θα λειτουργεί αυτόνομα, όμως σε περίπτωση που υπάρχει επιχειρησιακή ανάγκη, θα εξετάζεται και ενδεχόμενη συνδρομή από ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ.

"Θα προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ένστολων μέσα στους οικισμούς των ρομά που θα έχουν έδρα εκεί μέσα, θα περιπολούν εκεί μέσα, μάχιμοι. Εξειδικευμένοι αστυνομικοί υπαγόμενοι στο ελληνικό FBI, θα είναι καθημερινά παρόντες θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του Νόμου", ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τη δημιουργία της νέας ομάδας.

Σε ερώτηση για την υποδοχή που θα έχει η παρουσία των αστυνομικών στους καταυλισμούς, ο υπουργός δήλωσε με νόημα: "Μου είναι αδιάφορο. Κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προχθές έγινε μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν 17 άτομα, με ένα νέο νόμο που ψηφίστηκε για τους υπότροπους οι 11 κατέληξαν στη φυλακή. Αλλάζουν τα πράγματα".

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στους 8 πρώτους μήνες του 2025, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας προχώρησαν σε 71 επιχειρήσεις σε καταυλισμούς, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 1.532 άτομα. Οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά 226 συλλήψεις ενώ εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές ομάδες με ορμητήριο κυρίως τη δυτική αττική. Ανάμεσα στα αδικήματα που διαπιστώθηκαν ήταν διακεκριμένες κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπές, οικονομικά εγκλήματα και παράνομη οπλοκατοχή.

"Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο", ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προσθέτοντας: "Υπάρχει και η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τις συνοικίες, τις πόλεις. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά, οι οποίοι, εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές, οι ληστείες, οι διαρρήξεις. Αυτό βαίνει μειούμενο, αλλά είναι μεγάλο {και} πολύ σοβαρό".

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

