Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. δίπλα στους συναδέλφους – Θεσμικές επισκέψεις σε Α.Τ. και Τ.Δ.Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για διαρκή και δια ζώσης παρουσία, με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες στις Υπηρεσίες της γεωγραφικής της αρμοδιότητας, αντιπροσωπεία του Προεδρείου και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ε.ΑΣ.Υ.Α. πραγματοποίησαν το πρόσφατο χρονικό διάστημα θεσμικές επισκέψεις στα κάτωθι Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων:

-Αγίου Παντελεήμονα

-Βύρωνα

-Καισαριανής

-Παγκρατίου

-Παλαιού Φαλήρου

-Συντάγματος

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι αντιπροσωπείες της Ε.ΑΣ.Υ.Α. είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους συναδέλφους που υπηρετούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες, να καταγράψουν από πρώτο χέρι ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους και να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Ιδιαίτερα στα Αστυνομικά Τμήματα, κοινή διαπίστωση αποτελεί η σημαντική έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, η υπερεργασία των υπηρετούντων, καθώς και η αδυναμία επαρκούς κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Παράλληλα, σε όλες τις Υπηρεσίες καταγράφηκαν ζητήματα που αφορούν στην παλαιότητα και στην ανεπάρκεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ελλείψεις σε μέσα και οχήματα, καθώς και διαρκής διάθεση προσωπικού σε πάρεργα, μέτρα τάξης και λοιπές έκτακτες υπηρεσίες, εις βάρος της ουσιαστικής αστυνόμευσης, της φύσης και της αποστολής εκάστης Υπηρεσίας.

Επί τη ευκαιρία, καλωσορίσαμε και τους νέους αστυφύλακες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες και τους ενημερώσαμε για τις δράσεις του Σωματείου, καθώς και για την αγόγγυστη στήριξη και συνδρομή που θα έχουν από την Ένωση Αθηνών σε κάθε ζήτημα που άπτεται των υπηρεσιακών και εργασιακών συνθηκών που καθημερινά θα αντιμετωπίζουν.

Οι θεσμικές επισκέψεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της διαρκούς παρουσίας και της ενεργούς παρέμβασης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς – μέλη της.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος