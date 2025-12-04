Η Ε.ΑΣ.Υ.Α. διοργανώνει 2 σεμινάρια Α’ Βοηθειών Μάχης – Δηλώσεις Συμμετοχής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, σε συνέχεια της σειράς δωρεάν σεμιναρίων που έχει οργανώσει τα τελευταία έτη με σκοπό να εκπαιδευτούν και να διαπιστευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι αστυνομικοί – μέλη της στις πρώτες βοήθειες, διοργανώνει αποκλειστικά για τα μέλη της δύο σεμινάρια με θέμα: «Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΜΑΧΗΣ» τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στην “Αίθουσα Αρχιφύλακα Λυγγερίδη Γεωργίου” στην έδρα της Δ.Α.Ε.Α., Χίου 8, Καισαριανή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν, να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν την άμεση ιατρική φροντίδα σε επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στην αντιμετώπιση τραυματισμών μάχης, όπως οι αιμορραγίες. Παράλληλα, θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο τραύμα, θα πραγματοποιήσουν πρακτική εξάσκηση σε μια σειρά δεξιοτήτων, όπως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση απινιδωτή, εφαρμογή tourniquet κ.ά. και θα έρθουν σε επαφή με πλήθος εξειδικευμένων υγειονομικών υλικών.

Εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι γιατροί, πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών, εκπαιδευτές των Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και εκπαιδευτές Stop The Bleed.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση Stop The Bleed και βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη της Ε.ΑΣ.Υ.Α. καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή είτε δια ζώσης στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών (Καρύστου 3, 1ος όροφος, Αθήνα), είτε τηλεφωνικώς στο 2105236302, καθημερινά από 10:00 έως 17:00 και Σάββατο από 10:00 έως 13:00, έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025.

Υπεύθυνος σεμιναρίου:

Ανθυπαστυνόμος Μυλωνάς Δημήτριος, Ειδικός Γραμματέας Μ.Μ.Ε. Ε.Α.ΣΥ.Α.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος