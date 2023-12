Η Dua Lipa και η Ολίβια Ροντρίγκο στη βραχεία λίστα για τα Όσκαρ 2024

Ο Λένι Κράβιτζ, η Μπίλι Άιλις, η Ολίβια Ροντρίγκο, η Dua Lipa είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που εντάχθηκαν στη βραχεία λίστα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού το 2024.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες σε 10 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Τρία τραγούδια από την ταινία «Barbie» είναι μεταξύ των υποψήφιων, συγκεκριμένα το «Dance The Night» της Dua Lipa, το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις και το «I'm Just Ken» των Μαρκ Ρόνσον και Άντριου Γουάιτ, το οποίο ερμηνεύει ο Ράιαν Γκόσλινγκ.