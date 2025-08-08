Η δράση του «σκαφάτου» Γυμνασιάρχη που ασελγούσε σε αγόρια: «Θα σου διαγράψω τις απουσίες»

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Γυμνασιάρχης κατάφερε να γίνει ένας 47χρονος από τη Σάμο, ο οποίος ασελγούσε σε ανήλικα αγόρια από το 2018 και για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Το iEidiseis αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της σκοτεινής αυτής υπόθεσης, που περιλαμβάνει 18 ταυτοποιημένες περιπτώσεις βιασμού, ασέλγειας, σεξουαλικών παρενοχλήσεων, ανήθικων προτάσεων και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Αυτό που προκαλεί ερωτήματα είναι το γεγονός ότι παρότι από το 2018 κακοποιούσε σεξουαλικά αγόρια δεν «πτοούνταν» η υπηρεσιακή του εξέλιξη, μέχρι που έγινε ακόμα και διευθυντής σε Γυμνάσιο της Σάμου υπηρετώντας σ’ αυτό μέχρι και το 2024.

Ο Γυμνασιάρχης εκμεταλλευόταν τη θέση του για να προσελκύει μαθητές, ενώ εμφανιζόταν διατεθειμένος να προσφέρει ταξίδια με το σκάφος του, γεύματα σε εστιατόρια, ψώνια και διακοπές στην Τουρκία. Αποτροπιασμό προκαλούν οι φράσεις που έλεγε στα θύματά του που σε πολλές περιπτώσεις ήταν κάτω των 15 ετών: «Έχω μία παρέα με άντρες και… όλοι μαζί. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. (…) Έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες». Σε μία περίπτωση για να προσελκύσει ανήλικο του πρότεινε να του διαγράψει τις σχολικές του απουσίες!

Ο 47χρονος έβαζε μαθητές να ποζάρουν γυμνοί ή ημίγυμνοι και να του στέλνουν τις φωτογραφίες. Η Αστυνομία εντόπισε υλικό παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του με ανήλικα κάτω των 15 ετών. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν φωτογραφίες με γεννητικά όργανα ανηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν εφτά αρχεία με φωτογραφίες που απεικονίζουν οχτώ αγόρια. Σε μία περίπτωση 14χρονος του έστειλε μέσω Instagram γυμνές φωτογραφίες του έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο 47χρονος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και οδηγήθηκε στις φυλακές των Γρεβενών. Το iEidiseis παρουσιάζει αναλυτικά τη δράση του:

Μεταξύ των ετών 2018-2019 και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του σε χωριό της Σάμου βίαζε κατά διαστήματα 14χρονο. Τότε ήταν καθηγητής στο Γυμνάσιο και του είχαν εμπιστευτεί τον ανήλικο για να τον επιβλέπει. Ο καθηγητής πρώτα έβαλε στην τηλεόραση ταινία πορνογραφικού περιεχομένου και στη συνέχεια βίασε το αγόρι. Μεταξύ 2020-2021 ασέλγησε σε 15χρονο ανήλικο τον οποίο του είχαν εμπιστευτεί να επιβλέπει. Τότε ο δράστης ήταν καθηγητής στο Γυμνάσιο και θεωρείτο ακόμα «υπεράνω υποψίας». Το καλοκαίρι του 2022 αποπειράθηκε να ασελγήσει σε 15χρονο, στον οποίο παρέδιδε μαθήματα, σε περίοδο που έφερε και την ιδιότητα του χοροδιδάσκαλου στο πλαίσιο μαθητικού προγράμματος. Ο δράστης φέρεται να τον έβαλε να του κάνει μασάζ στα πόδια υποσχόμενος ότι θα του δώσει χρηματική ανταμοιβή, ότι θα του αγοράσει ποδοσφαιρικά παπούτσια και ότι θα κάνουν ταξίδια. Ο ανήλικος αρνήθηκε τις προτάσεις του και δεν του ξαναμίλησε. Στα τέλη του καλοκαιριού του 2023 αποπειράθηκε να ασελγήσει σε 17χρονο στον οποίο παρέδιδε μαθήματα ως χοροδιδάσκαλος στο πλαίσιο του ίδιου μαθητικού προγράμματος. Ο ανήλικος αντέδρασε και έτσι σταμάτησε. Το καλοκαίρι του 2022 αποπειράθηκε να ασελγήσει και σε άλλο 16χρονο μαθητή του ίδιου προγράμματος. Ο 47χρονος φέρεται να του έστειλε τρεις φορές μηνύματα στο Instagram με φωτογραφίες που απεικόνιζαν το πέος του. Ο μαθητής διέκοψε τη συνομιλία και διέκοψε κάθε επαφή μαζί του Μεταξύ Δεκεμβρίου του 2019 και καλοκαιριού του 2021 του είχαν εμπιστευτεί να επιβλέπει ανήλικο, στον οποίο έκανε ανήθικες σεξουαλικές προτάσεις. Του είπε μάλιστα τη φράση: «Εμείς που κάνουμε… με τους φίλους μου είμαστε πιο μάγκες, εσείς δεν είστε τολμηροί». Μετά του πρότεινε να παρακολουθήσουν ταινίες αισθησιακού περιεχομένου. Το 2020 του είχαν εμπιστευτεί να επιβλέπει 14χρονο στο σπίτι του και εκεί του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά. Ο ανήλικος αντέδρασε και έτσι δεν ικανοποίησε τις αρρωστημένες ορέξεις του. Το καλοκαίρι του 2023 και ενώ βρισκόταν με 17χρονο μαθητή, στον οποίο παρέδιδε μαθήματα, του είπε : «Έχω μία παρέα με άντρες και… όλοι μαζί, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό», «έχεις τοπ γάμπες. Είναι γυμνασμένες και πολύ όμορφες». Ο ανήλικος διέκοψε κάθε επαφή μαζί του μετά από αυτό. Μεταξύ του 2019 και της άνοιξης του 2020 αγόρασε φαγητό, τσιγάρα και κάρτες για το κινητό σε 16χρονο για να τον προσελκύσει . Ενώ ήταν στο σπίτι του και έβλεπαν ταινία αισθησιακού περιεχομένου ασέλγησε σε βάρος του. Μεταξύ 2020-2021 ευρισκόμενος στο σπίτι του μαζί με τον 15χρονο μαθητή ασέλγησε σε βάρος του προσφέροντας ως αντάλλαγμα 100 ευρώ. Μεταξύ 2018-2020 συναντιόταν με 14χρονο στο σπίτι του και του έδινε κάθε φορά 100 ευρώ για να ασελγεί σε βάρος του και να τον βιάζει. Το καλοκαίρι του 2020 ενώ βρίσκονταν σε παραλία της Σάμου με 15χρονο αποπειράθηκε να ασελγήσει σε βάρος του αλλά ο ανήλικος αντέδρασε και αποχώρησαν. Από τον Οκτώβριος του 2019 έως το 2021 πρότεινε σε 15χρονο δώρα και χρήματα για να ασελγήσει σε βάρος του, χωρίς να καταφέρει το σκοπό του. Το καλοκαίρι του 2023 πρότεινε σε 17χρονο να του αγοράσει καινούργια παπούτσια και να κάνουν μαζί ταξίδι στην Τουρκία. Φέρεται να του είπε: «έχεις τοπ γάμπες , είναι γυμνασμένες». Μεταξύ 2020 και 2022 του πρότεινε σε 15χρονο να συνευρεθούν ερωτικά. Ο ανήλικος αντέδρασε και διέκοψε κάθε επαφή μαζί του. Πλήρωσε τα εισιτήρια του ανήλικου για να ταξιδέψουν μαζί στην Αθήνα. Ο ανήλικος αντέδρασε και δεν πήγε ποτέ μαζί του διακοπές. Το καλοκαίρι του 2022 προσέφερε χρήματα σε 15χρονο για να του κάνει μασάζ στα πόδια. Του πρότεινε να του δώσει «χαρτζιλίκι για να έχει να κινείται», όπως και ένα ταξίδι στην Τουρκία και ένα ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί. Ο ανήλικος δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις του. Το καλοκαίρι του 2023 πρότεινε σε 17χρονο να διαγράψει τις σχολικές του απουσίες, να του δώσει χρήματα για να επισκεφτεί οίκους ανοχής και να του κάνει δώρο γεύματα στο σκάφος του και σε εστιατόρια. Οι σχέσεις του με τον ανήλικο διακόπηκαν όταν αποπειράθηκε να ασελγήσει σε βάρος του.

Η δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία για τον πρώην γυμνασιάρχη αφορά στα αδικήματα του βιασμού της κατάχρησης ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 14 έτη από εκπαιδευτικό κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση, γενετήσια πράξη έναντι αμοιβής με ανήλικο που δεν έχει συμπληρώσει τα 15 έτη και που έχει συμπληρώσει τα 15 έτη κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση.

