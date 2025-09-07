Η Δ/νση Άμεσης Δράσης, τιμώμενη Υπηρεσία στο Πληροφοριακό Κέντρο της ΕΛΑΣ.στην 89η Δ.Ε.Θεσσαλονίκης

Η Δ/νση Άμεσης Δράσης, η Υπηρεσία των πρώτων ανταποκριτών στο πεδίο, συμμετέχει φέτος για 2η συνεχή χρονιά στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με μία πρωτοποριακή διαδραστική εμπειρία.

Η διαδραστική θεματική της, προσομοιώνει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων 100 και οι επισκέπτες καλούνται να συμμετάσχουν σε εικονικές κλήσεις.

Η δράση δεν περιορίζεται στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς 2 αστυνομικοί των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης θα βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με πραγματικούς ασυρμάτους προκειμένου να εκτελούνται επί τόπου τα σενάρια που επέλεξε το κοινό!

Χθές κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του πληροφοριακού κέντρου της ΕΛΑΣ στην 89η Δ.Ε.Θ. ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κλήθηκε να απευθύνει χαιρετισμό μέσω του ασυρμάτου στο κέντρο επιχειρήσεων και στις δυνάμεις που βρίσκονταν στα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της Δ.Ε.Θ. γεγονός που ευχαρίστησε τους πατευρισκόμενους.

Την παρουσίαση των εφαρμογών όλου του πληροφοριακού κέντρου, υλοποίησε ο δημιουργός τους Α/Υ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Αναστάσιος παρουσία του Αρχηγού της ΕΛΑΣ κου Μάλλιου Δημητρίου.

Παρουσία του Διευθυντή της Δ.νσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχου ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΥ Ευστράτιου, η υπεύθυνη διάδρασης της Άμεσης Δράσης Υ/Α' ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ Βασιλική, παρουσίασε τη διαδραστική θεματική της Υπηρεσίας της μαζί με το προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων και των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης λαμβάνοντας όλη η ομάδα τα εύσημα από την πολιτική και φυσική ηγεσία.

Κατά το έτος 2024 το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης διαχειρίστηκε περίπου μισό εκατομμύριο κλήσεις πολιτών που χρειάστηκαν βοήθεια.

Μέσω της παρουσίας στη Δ.Ε.Θ. στους πολίτες δίνεται η δυνατότητα να βιώσουν τη διαδικασία λήψης επείγοντος περιστατικού ή τα καταγγελόμενα εν εξελίξει περιστατικά και να νιώσει την πίεση και την ευθύνη του εκφωνητή με σκοπό ένα φιλικό δίαυλο επικοινωνίας για την ενημέρωση και την ασφάλεια του.