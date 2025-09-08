Η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας σε οριακό σημείο – Άμεση ενίσχυση με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις Σεπτεμβρίου 2025

ΠΡΟΣ:

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας .Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

(Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΓΕ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας

2) Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας

3) Υπηρεσίες Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας

4) Μέλη μας

5)Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Φθιώτιδας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και προειδοποιήσεις μας, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Σήμερα καταγράφονται 95 περίπου κενές οργανικές θέσεις, οι οποίες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις εκατό(100 ) μέχρι το τέλος του έτους, λόγω των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων. Η ενίσχυση με μόλις έξι (6) αστυνομικούς στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις αποτέλεσε απλώς σταγόνα στον ωκεανό.

Οι Υπηρεσίες του νομού λειτουργούν πλέον στα όρια της κατάρρευσης. Η διάθεση αξιωματικού υπηρεσίας έχει καταστεί σχεδόν «πολυτέλεια», οι ανακριτικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν, ενώ οι αστυνομικοί που υπηρετούν καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, έχοντας εξαντλήσει κάθε σωματικό και ψυχικό απόθεμα. Η αστυνόμευση γίνεται με το σταγονόμετρο, αφήνοντας ακάλυπτες ανάγκες και εκθέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Είναι αδιανόητο ένας ολόκληρος νομός να αντιμετωπίζεται με «ασπιρίνες» και μισές λύσεις, όταν το πρόβλημα έχει πλέον λάβει χαρακτήρα κρίσης. Οι πολίτες της Φθιώτιδας δικαιούνται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με οποιονδήποτε άλλον πολίτη στη χώρα. Η σημερινή κατάσταση τους αδικεί και τους αφήνει εκτεθειμένους.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φθιώτιδας ζητά από το Υπουργείο και την Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστική και γενναία ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας με τις συμπληρωματικές μεταθέσεις Σεπτεμβρίου. Οτιδήποτε λιγότερο θα αποτελεί απλή διαχείριση της μιζέριας και θα συντηρεί μια κρίση που πλέον αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας.

Η Φθιώτιδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο – η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων μας, όχι προνόμιο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία