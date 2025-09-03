Η ΔΑΕΘ εκπαιδεύεται - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ξεκινήσαμε ( καιρού επιτρέποντος ) το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΑΕΘ. Ενα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στην αποστολή της Υπηρεσίας και με διδάγματα από πρόσφατα συμβάντα. Η ΔΑΕΘ σαν στρατηγική εφεδρεία στην Βόρεια Ελλάδα έπρεπε εδώ και καιρό να εφαρμόζει ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται σε αυτά τα καθήκοντα και εδώ δημόσια πρέπει να γίνει μνεία στον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ Μάλλιο Δημήτριο ο οποίος αφουγκραζόμενος τις εκπαιδευτικές αυτές ανάγκες καθώς και την φύση της Υπηρεσίας ικανοποίησε άμεσα και με γοργό ρυθμό το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα που του έθεσε η Διοίκηση καθώς και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης .

Ο κ Αρχηγός στέκει δίπλα σε όλες τις προτάσεις για εκπαιδευτικά θέματα και αυτό φαίνεται με την πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδεύσεων.

Επισης μνεία πρέπει να γίνει στο προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης για την συνδρομή του και την βοήθεια σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πλέον που πραγματοποιούνται από την ΔΑΕΘ καθώς και στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ Τζημα Γεώργιο ο οποίος επίσης με τις οδηγίες που έδωσε βοήθησε στην τάχιστη πραγματοποίηση αυτών των εκπαιδεύσεων .

Καλή εκπαιδευτική χρονιά λοιπόν σε όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους της ΕΛΑΣ με υγεία και ασφάλεια.

Παυλος Α. ΣΚΟΝΤΖΟΣ

Αντιπρόσωπος της ΕΑΥΘ στην ΠΟΑΣΥ