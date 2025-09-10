Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας θα εξετάσουν επιλογές να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, μετά την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία στον εναέριο της χώρο κατά την διάρκεια ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία.

«Ως σύμμαχος σας στο ΝΑΤΟ, θα σας στηρίξουμε, Πολωνοί φίλοι μας. Ως σύμμαχος σας στο ΝΑΤΟ, θα σας βοηθήσουμε για να είναι ασφαλής ο λαός σας», δήλωσε ο Χίλι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους από της Γαλλία , Γερμανία , Πολωνία και Ουκρανία.

«Μετά τις συζητήσεις που είχαμε σήμερα, συζήτησα με τις ένοπλες δυνάμεις μας του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία» δήλωσε.