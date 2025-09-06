Η βασιλεία του Τζόκοβιτς τελειώνει με μικρά βήματα

Ηττημένος την Παρασκευή στα ημιτελικά του US Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα «συνεχίσει να αγωνίζεται» για έναν τίτλο-ρεκόρ, εκείνον του 25ου Grand Slam, αλλά σταδιακά έχει συνειδητοποιήσει τους σωματικούς περιορισμούς του.

Από τότε που κατάκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2024, το τελευταίο σημαντικό κομμάτι που έλειπε από την τεράστια λίστα επιτευγμάτων του, το ερώτημα προκύπτει σχεδόν κάθε φορά που ο 38χρονος Σέρβος χάνει: έχει συμμετάσχει στο τουρνουά για τελευταία φορά;

Διαβάστε επίσης

Τον Ιανουάριο στο Australian Open, ο δέκα φορές πρωταθλητής είχε δηλώσει πως «δεν ξέρει» αν η διοργάνωση του 2025 ήταν η τελευταία του εμφάνιση στη Μελβούρνη.

«Είναι μια πιθανότητα, (αλλά) θα πρέπει να δω πώς θα πάει η σεζόν», πρόσθεσε ο πρώην Νο. 1 στον κόσμο αφού αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα ημιτελικά με ρήξη μυός στον αριστερό μηρό του. Ακολούθησαν δύο ήττες στον πρώτο γύρο, στο ATP 500 στη Ντόχα και στο Masters 1000 στο Indian Wells.

«Είμαι απογοητευμένος που έχασα, αλλά αν κάνεις ένα βήμα πίσω, είχα μια απίστευτη καριέρα», αναλογίστηκε ο Τζόκοβιτς στην έρημο της Καλιφόρνια.

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια. Δυσκολεύτηκα να παίξω στο επίπεδο που ήλπιζα. Κατά καιρούς, έχω ένα πολύ καλό τουρνουά, αλλά τις περισσότερες φορές είναι μια μάχη. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Τίποτα δεν σε προετοιμάζει γι΄ αυτό», είπε ο πρωταθλητής στα τέλη Μαρτίου.

Η άφιξη της σεζόν σε χωμάτινο γήπεδο έβαλε ξανά τον «Νόλε» σε αμφιβολία, με αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο του στο Μόντε Κάρλο και στη συνέχεια στο Madrid Masters 1000.

Πιο φιλοσοφικός στη Μαδρίτη παρά μετά την ήττα του στο Μόντε Κάρλο, ο «Τζόκερ» τονίζει τη «νέα πραγματικότητά του: να προσπαθεί να κερδίσει έναν ή δύο αγώνες, χωρίς να σκέφτεται πραγματικά να πάει μακριά στο τουρνουά. Είναι ένα είδος πρόκλησης για μένα, ψυχικά», εξήγησε.

Αφού αποσύρθηκε από το Masters 1000 στη Ρώμη, ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον 100ό τίτλο της καριέρας του στο πιο μέτριο ATP 250 στη Γενεύη την εβδομάδα πριν από το Ρολάν Γκαρός.

«Κουράζομαι»

Ο θρυλικός Σέρβος έφτασε με αυτοπεποίθηση στο Παρίσι, όπου το δεκαπενθήμερο ξεκίνησε με έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον Ραφαέλ Ναδάλ, που έφερε κοντά τους τρεις μεγαλύτερους αντιπάλους του: τον Ρότζερ Φέντερερ, τον Άντι Μάρεϊ και τον Τζόκοβιτς, το μόνο μέλος της τετράδας που είναι ακόμα ενεργό.

«Ένα μέρος του εαυτού μου είναι περήφανο που είμαι ακόμα εδώ, αλλά ταυτόχρονα, είμαι λίγο λυπημένος που έφυγαν. Αυτοί οι τύποι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρά μου για να παίζω τόσο έντονα για τόσο καιρό. Θα ήθελα πολύ μια μέρα να έχω μια τέτοια στιγμή που θα μπορώ να αποχαιρετήσω τον κόσμο του τένις. Αλλά δεν έχω σκεφτεί μια ακριβή ημερομηνία», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου, έχοντας αποκλειστεί περίπου δέκα ημέρες αργότερα στα ημιτελικά.

Ενθαρρυμένος όσο σπάνια στο παρελθόν από το παριζιάνικο κοινό κατά τη διάρκεια της ήττας του στον ημιτελικό από τον Νο1 στον κόσμο Γιανίκ Σίνερ, ο Τζόκοβιτς απηύθυνε έναν μακρύ χαιρετισμό στο πλήθος στο τέλος του αγώνα και φίλησε το χέρι του στο Court Philippe-Chatrier, πριν το τοποθετήσει στην καρδιά του.

Ο πρωταθλητής στη συνέχεια ομολόγησε στον Τύπο ότι ο αγώνας «θα μπορούσε» να ήταν ο «τελευταίος» του στο Παρίσι. «Θέλω ακόμα να παίξω; Ναι. Θα μπορώ ακόμα σε ένα χρόνο; Δεν ξέρω». Οι αμφιβολίες εντάθηκαν περαιτέρω στο Γουίμπλεντον, όπου έχασε ξανά στα ημιτελικά από τον Σίνερ.

«Έχω περίπου δέκα άτομα στην ομάδα μου που εργάζονται καθημερινά σε κάθε πτυχή της καριέρας μου. Μερικές φορές κουράζομαι από όλες τις δουλειές που πρέπει να κάνω κάθε μέρα για να μπορέσω να λάμψω», αναστέναξε ο Τζόκοβιτς.

Αποκλεισμένος από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά του US Open σε τρία σετ, όπως στο Ρολάν Γκαρός και στο Λονδίνο, ο Τζόκοβιτς παραδέχθηκε ότι έφτασε «ξεμένοντας από ενέργεια» στο τέλος του δεύτερου σετ. «Το σύστημα των πέντε σετ το κάνει πολύ-πολύ δύσκολο για μένα» εναντίον των Αλκαράθ και Σίνερ, «ειδικά στους τελευταίους γύρους ενός Grand Slam», είπε.

Αλλά «εξακολουθώ να απολαμβάνω τη συγκίνηση του ανταγωνισμού. Έλαβα τεράστια υποστήριξη από το πλήθος (...) Είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους συνεχίζω», πρόσθεσε ο Σέρβος, που δήλωσε αποφασισμένος να παίξει «σε όλα τα Grand Slam την επόμενη σεζόν».

Παναγιώτης Κουμάνταρος

ΑΠΕ-ΜΠΕ