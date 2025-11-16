Η αστυνομία του Σικάγο πειραματίζεται με 12ωρες βάρδιες

Η αστυνομική υπηρεσία της πόλης Orland Park στο Σικάγο των ΗΠΑ σκοπεύει να εφαρμόσει δοκιμαστικές βάρδιες διάρκειας 12 ωρών για διάστημα ενός έτους.

Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ισορροπία εργασίας-ζωής των αστυνομικών αλλά και η αποτελεσματικότητα τους.

Η αλλαγή εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και θα αξιολογηθεί στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου για το αν θα συνεχίσει μόνιμα.

Η εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο 2026 και να διαρκέσει έως τον Ιανουάριο 2027.

Στο πλαίσιο της αλλαγής, η αστυνομία του Orland Park αναπτύσσει νέες υποδομές και προγράμματα: για παράδειγμα, κατασκευάστηκε πρόσφατα νέος χώρος εκπαίδευσης αστυνομικών.

Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι το νέο ωράριο θα συμβάλει στην ευεξία των αστυνομικών (“officer wellness”) και στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της υπηρεσίας.