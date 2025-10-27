Η αστυνομία της Μελβούρνης μειώνει τα διοικητικά και στέλνει περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους

Ο αρχηγός της Victoria Police, Mike Bush, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ανακοίνωσε μια μεγάλη αναδιάρθρωση της αστυνομίας.

Στόχος είναι να μειωθούν τα διοικητικά στελέχη και να ενισχυθεί η πρώτη γραμμή με περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους.

Θα μειωθούν οι θέσεις ανώτερων αξιωματικών (από 6 αναπληρωτές επιτρόπους σε 4) και θα δημιουργηθεί μια νέα θέση που θα ασχολείται κυρίως με την πρόληψη και τη νεανική εγκληματικότητα.

Η κίνηση αυτή γίνεται επειδή τα εγκλήματα στη Βικτώρια έχουν αυξηθεί πάνω από 15% μέσα σε έναν χρόνο.

Επίσης, η αστυνομία θέλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί ένστολους για δουλειές γραφείου ή υποδοχής, ώστε να εξοικονομηθούν 1,4 εκατομμύρια ώρες εργασίας τον χρόνο.

Μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους θα δημιουργηθεί ένα νέο Κέντρο Συντονισμού Εγκλήματος με τεχνολογία και δεδομένα για πιο γρήγορη αντίδραση.

Ο Bush δήλωσε ότι η αστυνομία χρειάζεται «επανεκκίνηση» για να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.