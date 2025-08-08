Η Αντικρίση και η Mama Products προσέφεραν 300 ειδικούς φακούς σώματος για την ενίσχυση των Δυνάμεων Ασφαλείας

Σε μία σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης των Σωμάτων Ασφαλείας, η κοινωνική οργάνωση «Αντικρίση» σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία αντιπροσωπειών και διανομών Mama Products, προχώρησαν στη χορηγία 300 επαναφορτιζόμενων φακών σώματος ειδικού τύπου με μαγνητική βάση, οι οποίοι προορίζονται για χρήση σε αλεξίσφαιρα γιλέκα προσωπικού πρώτης γραμμής.

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, παρουσία του Ταξιάρχου κ. Ευστρατίου Καρακοντίνου και ανδρών της Άμεσης Δράσης, ο οποίος και ευχαρίστησε θερμά τους εκπροσώπους των δύο φορέων για την πρωτοβουλία και τη διαρκή τους προσφορά.

Οι φακοί που προσφέρθηκαν είναι τεχνολογικά προηγμένοι, με υψηλή φωτεινότητα, μεγάλη αυτονομία και ανθεκτικότητα στις αντίξοες συνθήκες, ενώ η μαγνητική βάση επιτρέπει τη σταθερή τοποθέτηση πάνω σε αλεξίσφαιρα γιλέκα, προσφέροντας ασφάλεια και εργονομία κατά τη διάρκεια νυχτερινών περιπολιών και επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της κοινωνικής οργάνωσης «Αντικρίση», κ. Δημήτρης Βαλάντης Καραμπουρούνης δήλωσε: «Η ασφάλεια των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά για την προστασία μας είναι υπόθεση όλων μας. Μέσα από τέτοιες δράσεις, θέλουμε να δηλώσουμε παρόντες και αλληλέγγυοι».

Από πλευράς της εταιρείας Mama Products, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος ανέφερε: «Για εμάς η κοινωνική ευθύνη δεν είναι υποχρέωση, αλλά καθήκον. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε έμπρακτα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

Ο Ταξίαρχος κ. Καρακοντίνος, στην ομιλία του κατά την τελετή, τόνισε: «Η παρουσία τέτοιων οργανισμών και εταιρειών στο πλευρό μας ενισχύει όχι μόνο τον εξοπλισμό μας αλλά και το ηθικό του προσωπικού. Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την έμπρακτη εκτίμηση στο έργο μας».

Η σημασία της προσφοράς

Η δωρεά αυτή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων, όπου ο σύγχρονος και κατάλληλος εξοπλισμός μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ασφάλειας και κινδύνου.

Η προσφορά των φακών σώματος αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των στελεχών που επιχειρούν σε απαιτητικά και ενίοτε επικίνδυνα περιβάλλοντα.