Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση του 5χρονου στα Καμίνια – Συνελήφθη η 20χρονη αδερφή του

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 27-8-2025 στην περιοχή των Καμινίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου 20χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 26-8-2025 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης έσπευσαν άμεσα σε πολυκατοικία στην περιοχή των Καμινίων, όπου εντόπισαν ανήλικο άτομο το οποίο βρισκόταν σε μπαλκόνι διαμερίσματος χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Κατόπιν οι ανωτέρω αστυνομικοί με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο μπαλκόνι.

Στη συνέχεια, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας ο οποίος διέταξε τη σύλληψη 20χρονης ημεδαπής συγγενούς του ανήλικου άτομου, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη βραδινές ώρες της 27-8-2025 στην περιοχή των Καμινίων.

Η συλληφθείσα με τη σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.