Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την απόπειρα δολοφονίας 38χρονου στη Δροσιά

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου εξιχνιάσθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 38χρονου έξω από την οικία του που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 30-9-2025 στη Δροσιά.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 30-9-2025, ο 29χρονος προσέγγισε τον 38χρονο την στιγμή που εξέρχονταν από την οικία του στην περιοχή της Δροσιάς, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και τον πυροβόλησε -3- φορές με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Άμεσα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου κατόπιν προανάκρισης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησε τον 29χρονο ημεδαπό ως δράστη της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διονύσου καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι τον εντόπισαν να κινείται με όχημα απογευματινές ώρες της 4-10-2025 στο νησί της Ζακύνθου.

Του έκαναν σήμα για έλεγχο όμως ο 29χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και μετά από καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, δυνάμει εντάλματος, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 38χρονου καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.