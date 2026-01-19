Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησε στον εντοπισμό δράστη ληστείας

Η άμεση κινητοποίηση και οι επιστάμενες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη 46χρονου δράστη ληστείας.

Πρόκειται για ημεδαπό άντρα, ο οποίος, πρώτες πρωινές ώρες χθες (18-01-2026), έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, αφού εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Πυλαίας, με απειλή χρήσης αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε 400 ευρώ από το ταμείο.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ένδυσης και υπόδησης που τον τοποθετούν στον τόπο του συμβάντος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.