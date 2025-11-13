Η Αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη – Ούτε η μνήμη των Ηρώων ούτε οι θεσμοί επιτρέπεται να εργαλειοποιούνται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στέκεται έμπρακτα δίπλα σε κάθε οικογένεια συναδέλφου που θυσιάστηκε εν ώρα καθήκοντος.

Η στήριξη προς τους γονείς του αείμνηστου Γεωργίου Λυγγερίδη δεν είναι «επικοινωνιακό τέχνασμα» ούτε «εισπρακτική μεθόδευση» — είναι πράξη τιμής, σεβασμού και θεσμικής ευθύνης.

Αντιθέτως, εκείνοι που επιχειρούν να μετατρέψουν μια ανθρώπινη και ηθική πρωτοβουλία σε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, είναι οι ίδιοι που προσβάλλουν τη μνήμη του Ήρωα.

Η δημόσια εκμετάλλευση του ονόματός του για να «χτυπηθεί» το Προεδρείο, οι φράσεις περί «κουρελόχαρτου», «wanna be προέδρων» και «χαλίφηδων», είναι ανήκουστες και προσβλητικές, δεν τιμούν δε ούτε τους ίδιους ούτε τον θεσμό που εκπροσωπούν.

Η πρόταση για έκτακτη εισφορά 3 ευρώ, δεν είναι «εισπρακτική πράξη», όπως υποστηρίζουν, αλλά συμβολική και ενωτική χειρονομία. Είναι ευκαιρία για κάθε συνάδελφο, από τον νεοεισερχόμενο έως τον πιο παλιό, να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του σε μια οικογένεια που κουβαλά το βαρύτερο πένθος, χαλυβδώνοντας παράλληλα αρχές και αξίες, όπως επιτάσσει η συναδελφική αλληλεγγύη και υπαγορεύει η συνδικαλιστική μας παράδοση. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα αυτού του συμβολισμού και κυρίως τη στόχευσή του εντός κι εκτός Ελληνικής Αστυνομίας, μάλλον έχει αποκοπεί από την αδυσώπητη αστυνομική πραγματικότητα, βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου και βλέπει μόνο αριθμούς και συνέδρια.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Χάλκης, το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των γονέων του πεσόντος συναδέλφου, που τέθηκε εκτάκτως από τον Πρόεδρο, κατόπιν εντελώς πρόσφατου αιτήματος της οικογένειας, συζητήθηκε διεξοδικά και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα 24 παρόντα μέλη, συμπεριλαμβανομένων των μελών Πάκου, Μουρατίδη, Τουφάκη, Αγγελόπουλου, Ζαχοπούλου, Καρδιασμένου, Βαγενά, και οι οποίοι είναι εκείνοι που στην συνέχεια με γραπτό αίτημά τους, ζητούν έκτακτο (!) Διοικητικό Συμβούλιο για ένα θέμα, όπου λίγες μέρες πριν οι ίδιοι ψήφιζαν Υπέρ…

Οπότε, αυτοαναιρούνται ή συκοφαντούν συνειδητά!

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έχει πράγματι αποθεματικό, προϊόν χρηστής και συνεπής διαχείρισης. Έχει όμως και θεσμική υποχρέωση να το διαχειρίζεται με λογοδοσία, σχέδιο και διαφάνεια, όπως έχει πολλάκις τονισθεί κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων της. Το να προτείνει συμμετοχική συνδρομή των μελών, και όχι απλή «εκταμίευση», για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, είναι πράξη ενσυνείδητης συλλογικής ευαισθησίας, έκφραση εμπέδωσης των ενδοαστυνομικών – συναδελφικών μας σχέσεων και όχι ένδειξη οικονομικής αδυναμίας.

Η μνήμη του Ήρωα συναδέλφου δεν ανήκει σε κανέναν για να την επικαλείται κατά το δοκούν. Δεν είναι εργαλείο συνδικαλιστικής αντιπαράθεσης, ούτε μέσο προσωπικής ανάδειξης. Η ευθύνη μας είναι να ενώνουμε το Σώμα, όχι να το διχάζουμε για ψήφους και εφήμερους τίτλους.

Η Ομοσπονδία, επομένως, δεν θα παρασυρθεί σε κύκλους πόλωσης. Το έργο της θα συνεχιστεί, με θεσμικότητα, διαφάνεια και σεβασμό τόσο στην Ιστορία όσο και στους ανθρώπους που τίμησαν τη στολή με τη ζωή τους.