Η αλήθεια αποκαταστάθηκε - Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης

Δελτίο Τύπου του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Δράμας:

Βαρύ θεσμικό πλήγμα για όσους επιχείρησαν να υπονομεύσουν το προεδρείο του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο συστηματικής αμφισβήτησης, δικαστικής ταλαιπωρίας και δημόσιας στοχοποίησης του Σωματείου μας, εκδόθηκε η απόφαση του αρμόδιου Πρωτοδικείου, η οποία δικαιώνει απόλυτα και χωρίς καμία επιφύλαξη το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας.

Το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολό της την αγωγή που άσκησαν δώδεκα (12) μέλη του Σωματείου, κρίνοντας αβάσιμους, ατεκμηρίωτους και νομικά ανυπόστατους όλους τους ισχυρισμούς τους, περί δήθεν παρατυπιών στις αρχαιρεσίες. Η εκλογική διαδικασία κρίθηκε απολύτως νόμιμη, διαφανής και σύμφωνη με το Καταστατικό και τη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ηχηρή απάντηση σε όσους, επειδή δεν έγιναν αποδεκτοί από το εκλογικό σώμα, επέλεξαν τον δρόμο της λάσπης, της συκοφαντίας και της δικαστικής εργαλειοποίησης, επιχειρώντας να ακυρώσουν τη δημοκρατική βούληση των συναδέλφων.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε και στην ΠΟΑΣΥ, η οποία αντί να σταθεί θεσμικά στο πλευρό του πρωτοβάθμιου Σωματείου της Δράμας, επέλεξε να παρέμβει δικαστικά εναντίον του, στηρίζοντας μια αγωγή που αποδείχθηκε παντελώς αβάσιμη.

Η πρόσθετη παρέμβαση της απορρίφθηκε, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα όσους την εισηγήθηκαν και την ψήφισαν.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η στάση της ΠΟΑΣΥ δεν είχε καμία σχέση με την προάσπιση της συνδικαλιστικής νομιμότητας, αλλά υπαγορεύτηκε από καθαρά πολιτικές και παραταξιακές σκοπιμότητες.

Για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά, δευτεροβάθμιο όργανο στράφηκε δικαστικά εναντίον πρωτοβάθμιου Σωματείου, χρησιμοποιώντας νομικούς συμβούλους που πληρώνονται από τις εισφορές όλων των συναδέλφων, επιχειρώντας να ακυρώσει νόμιμα εκλεγμένη Διοίκηση.

Η σημερινή δικαστική εξέλιξη συνιστά βαρύ θεσμικό και ηθικό πλήγμα για όσους πίστεψαν ότι μπορούν να εργαλειοποιούν τη Δικαιοσύνη, να διχάζουν τους συναδέλφους και να πλήττουν το κύρος του Σωματείου για προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ξεκάθαρα:

Ο συνδικαλισμός δεν είναι πεδίο προσωπικών αντεκδικήσεων, ούτε μηχανισμός φίμωσης όσων δεν ευθυγραμμίζονται.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας

ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΑΙ και ΔΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ.

Αναμένουμε ως ελάχιστη ένδειξη ευθιξίας, αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν εναντίον του προεδρείου του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, να παραιτηθούν.

Άλλωστε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, όσοι στρέφονται εναντίον του Σωματείου, ζημιώνοντας τα συμφέροντά του, δεν έχουν θέση στους κόλπους του.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Η Δικαιοσύνη μίλησε.

Η αλήθεια αποκαταστάθηκε.

Οι ευθύνες είναι πλέον ορατές σε όλους.

Εμείς συνεχίζουμε, με καθαρό μέτωπο, νομιμότητα και αξιοπρέπεια, στο πλευρό των συναδέλφων που μας εξέλεξαν και μας εμπιστεύονται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

6974011180

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6932609760