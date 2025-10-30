Η Αίγυπτος ελπίζει ότι το νέο μουσείο δίπλα στις Πυραμίδες στου Καΐρου θα τονώσει την οικονομία

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ευελπιστούν ότι τα εγκαίνια ενός τεράστιου νέου μουσείου το Σάββατο θα επιταχύνουν την αναβίωση της τουριστικής βιομηχανίας που έχει πληγεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία από εσωτερικές αναταραχές, μια πανδημία και περιφερειακές συγκρούσεις.



Αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ή GEM, το οποίο βρίσκεται στο Κάιρο, μπορεί να προσελκύσει έως και επτά εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες σε ετήσια βάση συνεισφέροντας έτσι στην ενίσχυση του συνολικού αριθμού των επισκεπτών σε περίπου 30 εκατομμύρια μέχρι το 2030.