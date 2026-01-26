"Χτυπούσαν την διμοιρία από μπροστά και από το πλάι" - «Ραγίζει καρδιές» η κατάθεση της μητέρας του Γ. Λυγγερίδη

«Κάποιοι ανεγκέφαλοι που δεν γνώριζαν το παιδί μου, είπαν ότι θα το σκοτώσουν "επειδή είναι μπάτσος". Άνθρωποι που δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία» κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στην δίκη για «εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού», η μητέρα του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα που πέταξαν εναντίον του κατά την διάρκεια επεισοδίων έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη το 2023.

Η μητέρα του αστυνομικού, Ευγενία Στράτου -Λυγγερίδη άνοιξε σήμερα τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην δίκη που διεξάγεται σε δικαστική αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση με όσα είπε. Νωρίτερα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαχωρίσει την δικογραφία ως προς το σκέλος που αφορά αδικήματα σχετικά με την δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη.

Έτσι η εκδίκαση της υπόθεσης θα αφορά όλες τις πράξεις που αποδίδονται στους πλέον των 100 κατηγορουμένων με βάση το κατηγορητήριο, πλην των κατηγοριών που αφορούν στη δολοφονία του αστυνομικού.

Η απόφαση των δικαστών ελήφθη μετά από ένσταση από την πλευρά της υπεράσπισης που ζήτησε διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς την υπόθεση της δολοφονίας. Σκεπτικό της ένστασης ήταν ότι η απόφαση της δικαιοσύνης για τον θεωρούμενο φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, τον 20χρονο σήμερα, που πέταξε την φωτοβολίδα, δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και επομένως δεν μπορεί το δικαστήριο να δικάσει τους κατηγορούμενους ως ηθικούς αυτουργούς και συνεργούς. Ο 20χρονος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό με απόφαση του ΜΟΔ Πειραιά. Οι δικαστές, με αρνητική εισαγγελική εισήγηση που ζήτησε απόρριψη της, αποδέχθηκαν τις αιτιάσεις της ένστασης και αποφάσισαν να διαχωρίσουν τη δικογραφία ως προς το σκέλος αυτό. Κατόπιν αυτού ανέβαλαν την εκδίκαση, για το συγκεκριμένο σκέλος, μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του 20χρονου. Η δίκη θα διεξαχθεί χωρίς να εξεταστούν τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας και της συνέργειας στην ανθρωποκτονία του αστυνομικού.

Η μητέρα του αστυνομικού, στην κατάθεση της, εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα της ότι τα επεισόδια που κατέληξαν στον θανάσιμο τραυματισμό του γιου της, ήταν οργανωμένα από «εγκληματίες» που πήγαν στοχευμένα να σκοτώσουν αστυνομικούς. «Ευτυχώς έφυγε μόνο το παιδί μου. Θα μπορούσαν να έχουν σκοτωθεί και άλλοι. Ήταν στρατιωτικό χτύπημα με πάρα πολύ οπλισμό, με στρατηγική. Χτυπούσαν την διμοιρία από μπροστά και από το πλάι... αυτοί είναι εγκληματίες. Δεν βρέθηκαν 200 άτομα εκεί τυχαία. Έχουν χρήματα, μπαινοβγαίνουν στα γήπεδα ελεύθερα. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν οργανωμένο, δεν ήταν τυχαίο το χτύπημα του Γιώργου, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό» είπε.

Κλαίγοντας, η μητέρα του αστυνομικού αναφέρθηκε σε όσα της είπαν «οι συνάδελφοι του Γιώργου μου» για το βράδυ των επεισοδίων:

«Ήταν ευθεία βολή στο πόδι του Γιώργου. Ο όγκος των πυρομαχικών ήταν τεράστιος, ήταν κανονικός πόλεμος. Όταν ο Γιώργος χτυπήθηκε έμεινε όρθιος να κρατά την ασπίδα του. Οι συνάδελφοί του τον έριξαν κάτω για τις πρώτες βοήθειες, ο ίδιος ήξερε από τι έχει χτυπηθεί. Οι άλλοι ζητωκραύγαζαν και συνέχισαν να ρίχνουν. Έριξαν και μολότοφ. Χτυπήθηκε και στο άλλο πόδι ο Γιώργος. Μετά έκαψαν τα σκουφιά τους, τα ρούχα τους, ήξεραν τι έκαναν. Την ώρα που το δικό μου το παιδί ήταν κάτω, ο τότε αστυνομικός διευθυντής του Πειραιά έβγαλε κάποιους έξω από το γήπεδο». Είπε επίσης για τις μητέρες κατηγορουμένων:

«Αυτές οι μάνες έχουν τη δυνατότητα να τους βλέπουν και να τους αγκαλιάζουν. Εγώ δεν θα δεχόμουν ο γιος μου να είναι εγκληματίας...».

Εισαγγελέας: Από που έχετε την πληροφορία αυτή; Ποια πρόσωπα φυγάδευσε;

Μάρτυρας: Από τις ειδήσεις και συναδέλφους του γιου μου. Προφανώς έχουν φυγαδευτεί κάποιοι και δεν έχουν συλληφθεί. Δεν ξέρω ονόματα... απλά και οι συνάδελφοί του γιου μου, μου είπαν ότι ακούγεται στους κύκλους των αστυνομικών, ότι κάποια στελέχη φυγαδεύθηκαν.

Η γυναίκα, εν μέσω λυγμών, είπε στους δικαστές για το τηλεφώνημα που δέχθηκε εκείνο το βράδυ από παιδικό φίλο του γιου της:

«Μου λέει, “ κυρία Ευγενία δώστε μου τον κύριο Σάκη”. Εμένα κάτι άρχισε να με τρώει. Δίνω το τηλέφωνο στο σύζυγο και ακούω: “ έχει χτυπήσει πολύ; Θα κατέβουμε τώρα”. Έκλεισε το τηλέφωνο ο σύζυγός μου και μου εξήγησε ότι ο Γιώργος έχει χτυπήσει το πόδι του. Τι να μας πουν από το τηλέφωνο... φτάσαμε στο ΚΤΕΛ. Ήμουν σε έξαλλη κατάσταση, ζητούσα ηρεμιστικό και νερό. Πήρε ο υπουργός τον άνδρα μου τηλέφωνο και του είπε ότι έχει χτυπήσει το παιδί. Μας έβαλαν όχημα να μας κατεβάσει. Μας πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε και περιμένουμε... μας λένε ότι θα έρθει κι ένας ψυχολόγος μαζί σας. Λέω “ ψυχολόγος γιατί; Τι έχει πάθει το παιδί;”. Επέμεναν ότι θα μας συνοδεύσει ψυχολόγος. Ρωτούσα “ τι θέλεις; Γιατί έρχεσαι μαζί μας;”. Δεν απαντούσε τίποτα. Εγώ πίστευα ότι το παιδί μου έχει φύγει. Γιατί έκαναν όλα αυτά; Έπαιρναν υπουργοί, έβαλαν αμάξι, έφεραν ψυχολόγο...φώναζα εγώ “ μη με πάτε εκεί, δεν θέλω”...όταν φτάσαμε έτρεχα σαν τρελή γύρω- γύρω στο προαύλιο. Στο νοσοκομείο υπήρχε ομάδα ψυχολόγων, μας πήραν σε ένα γραφείο και το έκαναν δωμάτιο. Μας έδωσαν τσάγια και ζεστές κουβέρτες. Μάθαμε ότι ο Γιώργος είχε χτυπηθεί πολύ βαριά, ότι υπέστη μεγάλη εγκεφαλική βλάβη. Μου είπαν ότι υπέστη δύο ανακοπές. Λέω “ ο Γιώργος μου; Είναι θηρίο! Τα πόδια του ήταν σαν άλογο! Το δικό μου το παιδί ανακοπές;”. Ο Γιώργος όταν τον έφεραν ήταν φουσκωμένος. Λέω γιατί; Ο γιατρός είπε ότι όλο το προωθητικό αέριο μπήκε στο σώμα του και μετά έγινε ανάφλεξη...Πήρε παράταση ζωής ο Γιώργος, το ότι κράτησε 20 μέρες το χρωστά στην πάρα πολύ καλή φυσική του κατάσταση, στους συναδέλφους, στους γιατρούς και στον Θεό. Ενημερωνόμασταν ότι δεν είχε εγκεφαλική λειτουργία. Ήταν όλη η διμοιρία δίπλα μας, όλη η Αστυνομία ήταν εκεί, άγνωστοι άνθρωποι, μία γιαγιά από τον Πόντο μου χάρισε τρεις μπανάνες... Είχα πάρα πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο. Εγώ τους έδινα κουράγιο κι εκείνοι την αγκαλιά τους. Οι αστυνομικοί με έβλεπαν σαν μάνα τους κι εγώ σαν παιδιά μου. Στις 27 Δεκεμβρίου, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του μας είπαν να πάμε να τον χαιρετήσουμε...».

Τζούλη Βινιεράτου

ΑΠΕ-ΜΠΕ