Χρυσός πρωταθλητής και πάλι ο ειδικός φρουρός Καλανδαρίδης Ιωάννης!

Ο Καλανδαρίδης Ιωάννης συμμετείχε στο 5 ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας που διεξήχθη στο νησί της Λήμνου στις 3-4 Οκτωβρίου ΄25!

Ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του μονού σκιφ Ανδρών και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ανδρών.

Ο Καλανδαρίδης Ιωάννης, πιστός πάντα στο άθλημα που υπηρετεί για πάνω από δώδεκα χρόνια, είναι ενταγμένος στην Εθνική Ομάδα, για ν΄ αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας που θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας τον προσεχή Νοέμβριο και να συνεχίσει την προετοιμασία του για την επόμενη Ολυμπιάδα.

Ο ειδικός φρουρός Καλανδαρίδης Ιωάννης υπηρετεί στην ΔΙ.ΑΣ. Δυτ. Αττικής και ευχαριστεί το Αρχηγείο και τον Διοικητή του της ΔΙ.ΑΣ. Δ. Αττικής για την στήριξη που του παρέχουν στην προσπάθειά του.

To Policenet.gr συγχαίρει για άλλη μια φορά τον κ. Γιάννη Καλανδαρίδη για την νέα του μεγάλη επιτυχία!