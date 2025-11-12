Χρυσοχοϊδης: "Ο κάθε πολίτης που είναι Ρομά, που μιλάει αυτή τη γλώσσα κλπ είναι ελεύθερος να προσληφθεί στην Αστυνομία"

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή [email protected] και τον Άρη Πορτοσάλτε.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, που ξεκίνησε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τους οικισμούς στην Περιφέρεια και από τις 15 Νοεμβρίου ξεκινά στην Αττική, και σημείωσε τα εξής:
- Από προχθές Σάββατο υπάρχουν στους οικισμούς αστυνομικοί σε 24ώρη βάση, περιπολούν, είναι παρόντες, μιλούν με τους ανθρώπους εκεί, θα χτιστούν οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες αυτές.
- Είναι ένα πολύ σπουδαίο μέτρο, ώστε να αισθάνεται ο κόσμος ασφάλεια, γιατί εκεί έχουμε πολλές διαρρήξεις, πολλές αρπαγές, μικροληστείες κλπ..
- Σε λίγες μέρες θα μπουν σε όλους τους οικισμούς της Δυτικής αλλά και της Ανατολικής Αττικής… θα κάνουν περιπολίες 120 νέοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις Ομάδες που θα περιπολούν μέσα στον καταυλισμό, μέρα και νύχτα, όλο τον χρόνο. Και δεν φτάνει αυτό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει δικογραφίες, παρακολουθεί μέσα από τις δικογραφίες τις εγκληματικές ομάδες, έτσι ώστε όσοι συνεχίζουν αυτήν τη βαριά εγκληματικότητα να πάνε φυλακή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
- Βάλαμε επίσης πάνω στα λεωφορεία, στα ΜΜΜ σε όλη τη Δυτική Αττική αστυνομικούς … Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι το ουσιαστικό: είναι οι δικογραφίες που γίνονται για να συλληφθούν οι εγκληματικές ομάδες. Γιατί περί αυτού πρόκειται, διότι έχουμε “εισβολές” μέσα σε πόλεις και μαζικές διαρρήξεις σπιτιών. Αυτό έχει μειωθεί σημαντικά με μια μεγάλη προσπάθεια, με σχεδιασμένες επιχειρήσεις, να επιβάλουμε την ασφάλεια στις πόλεις, μιλάω πάντα πρώτα για την Αττική, δεύτερον να περιορίσουμε την παραβατικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τρίτον να περιορίσουμε τις διαταράξεις.
- Ο κάθε πολίτης που είναι Ρομά, που μιλάει αυτή τη γλώσσα κλπ είναι ελεύθερος να προσληφθεί στην αστυνομία, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και υπάρχουν κάποιοι, όπως και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν και πολλά παιδιά από αυτές οι οικογένειες, που έχουν γίνει γιατροί, που είναι δικηγόροι κλπ.