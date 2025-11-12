Χρυσοχοϊδης: "Ο κάθε πολίτης που είναι Ρομά, που μιλάει αυτή τη γλώσσα κλπ είναι ελεύθερος να προσληφθεί στην Αστυνομία"

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή [email protected] και τον Άρη Πορτοσάλτε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην εφαρμογή του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, που ξεκίνησε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τους οικισμούς στην Περιφέρεια και από τις 15 Νοεμβρίου ξεκινά στην Αττική, και σημείωσε τα εξής: