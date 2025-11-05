Χρυσοχοϊδης: Η Ελλάδα αλλάζει και η Αστυνομία αλλάζει μαζί της

Ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη:

Η Κρήτη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη και αποφασιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Χρειάζεται διείσδυση στο οργανωμένο έγκλημα, ενίσχυση των δομών της ΕΛ.ΑΣ. και αλλαγή νοοτροπιών που συντηρούν παραβατικά φαινόμενα επί δεκαετίες. Γι’αυτόν τον λόγο:

Διαβάστε επίσης

Ενισχύουμε περαιτέρω το Παράρτημα Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ώστε να αποκτήσει περισσότερα μέσα, προσωπικό και ικανότητα δράσης σε βάθος.

Χρειάζεται να αυστηροποίησουμε τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή και να εφαρμόσουμε πιο αυστηρούς ελέγχους. Η Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη έχει συλλάβει εκατοντάδες άτομα για παράνομη χρήση όπλων. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει.

Παράλληλα, απαιτείται να αλλάξουν κοινωνικές αντιλήψεις που είναι βαθιά ριζωμένες, και σε αυτό χρειάζεται να συμβάλουμε όλοι: οι φορείς της πολιτείας και της κοινωνίας, η εκπαίδευση και η οικογένεια.

Είναι ευθύνη όλων μας να "σπάσουμε" παγιωμένες νοοτροπίες που ταλαιπωρούν, όχι μόνο το νησί, αλλά και τη χώρα.

Η Ελλάδα αλλάζει και η Αστυνομία αλλάζει μαζί της. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και διαφάνεια.