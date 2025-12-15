Στις πρωτοβουλίες, τις μεταρρυθμίσεις και στον σχεδιασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις γειτονιές, στην ενίσχυση των μισθολογικών δεδομένων των ενστόλων, αλλά και στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των υποδομών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων αναφέρθηκε αναλυτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Υπουργού

Η ασφάλεια σήμερα αποτελεί το πλέον κυρίαρχο αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών και ταυτόχρονα αποτελεί ένα πολύτιμο συνταγματικό και ατομικό δικαίωμα, ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Η απουσία της ασφάλειας σε συνδυασμό με τις αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή μας και σε όλο τον πλανήτη δημιουργούν φόβο και αβεβαιότητα.

Αυτός ο φόβος και η αβεβαιότητα πλήττουν το αίσθημα των ανθρώπων και πολλές φορές, δυστυχώς, ο φόβος υποδουλώνει την ψυχή τους. Γινόμαστε δηλαδή δούλοι του φόβου, υποδουλώνει τη σκέψη και φυσικά πλήττει την αξιοπιστία μιας χώρας, η οποία θέλει να προσελκύσει επενδύσεις και να είναι ανταγωνιστική. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίζεται στον φόβο.

Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τη Δημοκρατία μας, οφείλουμε να βρούμε σταθερά σημεία αναφοράς, σημεία σιγουριάς και ασφάλειας. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, να δίνουμε κάθε μέρα μάχη για να επικρατεί στη χώρα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Μάχη για να επικρατεί η νομιμότητα, να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, οι ελευθερίες που προβλέπει και εγγυάται η Δημοκρατία μας.

Η ασφάλεια, λοιπόν, είναι δικό μας καθήκον. Είναι καθήκον της αστυνομίας, είναι καθήκον του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά είναι και υπόθεση όλων μας, όλων των πολιτών. Αυτό, λοιπόν, είναι το βασικό μήνυμα που θέλω σήμερα εδώ από το βήμα της Βουλής, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να απευθύνω. Εντός του πλαισίου αυτού, επιχειρούμε μια σειρά από πολιτικές που εμπεδώνουν, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, την ασφάλεια της χώρας.

Ξεκινάω από τις θεσμικές αλλαγές, οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή, κυρίως που έχουν σχέση με το οργανωτικό σχήμα και τις σημαντικές δομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη σήμερα η Αστυνομία, σε συνδυασμό με την εισαγωγή της τεχνολογίας. Εδώ, επισημαίνω, κυρίως, το θέμα της εκπαίδευσης και, κυρίως, της δια βίου εκπαίδευσης που έχει ανάγκη ο αστυνομικός σε όλη του τη διαδρομή.

Υπάρχει μια τομή στη διάταξη των δυνάμεων της Αστυνομίας που αναφέρεται στην Κοινωνική Αστυνόμευση, η οποία δίνει έμφαση στην πρόληψη όλων εκείνων των μορφών βίας που έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα και έντονη κοινωνική διάσταση, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η παραβατικότητα ανηλίκων, η ρατσιστική βία. Η νέα δομή αυτή του Αρχηγείου επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτού του είδους τις δράσεις και βεβαίως από την άλλη πλευρά μια πολύ σημαντική διάσταση αποτελεί η τεχνολογία. Η εισαγωγή της τεχνολογίας, και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, συμβάλλει στη διερεύνηση των εγκλημάτων.

Ξεχωριστό σημείο είναι οι αλλαγές που έχουμε ψηφίσει εδώ στη Βουλή για την παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Έχουν, πλέον, αυστηροποιηθεί όλες οι διατάξεις και κυρίως πλέον οι ποινές είναι πολύ μεγάλες και για τα περίστροφα και μια σειρά άλλα όπλα, τα οποία δεν τα περιείχαν οι προηγούμενες διατάξεις. Μέχρι τον Νοέμβριο σχηματίστηκαν 10.826 δικογραφίες για τα αδικήματα περί όπλων.

Υπήρξε μια σημαντική τομή στην αστυνομία το 2024-2025. Ιδρύσαμε μια πολύτιμη υπηρεσία, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, τη Δ.Α.Ο.Ε, που σε 13 μήνες λειτουργίας έχει συλλάβει 1.900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι αυτή τη στιγμή προφυλακισμένοι. Μια τεράστια δραστηριότητα, με αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, κλοπών, ληστειών, απάτες, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, αθλητική βία κλπ. Είναι η Υπηρεσία που ανέλαβε το έργο της εξάρθρωσης των εγκληματικών ομάδων που εισέπρατταν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη δύο από αυτές, όπως γνωρίζετε, έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία αυτή. Επίσης έχουν ελεγχθεί 6.000 και πλέον ατομικά ΑΦΜ. Ερευνήθηκαν αυτά τα ΑΦΜ. Έχουν δεσμευτεί 33 εκατομμύρια για παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Μεγάλο ζήτημα για εμάς και προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια και η αστυνόμευση των πόλεων, των γειτονιών, των συνοικιών. Οι αστυνομικοί είναι καθημερινά δίπλα στους πολίτες σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί αισθητά, αλλά δεν είναι μόνο τα μεγέθη και τα ποσοστά. Είναι κυρίως αυτή η «συνάντηση» που γίνεται μεταξύ αστυνομικών και πολιτών και έτσι οι πολίτες εκφράζουν πια ένα αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας για τον χώρο, τη γειτονιά, όπου κατοικούν αυτοί, οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Η Άμεση Δράση δέχεται κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών και νομίζω ότι αυτή ακριβώς η δραστηριότητα, που είναι τόσο πολύτιμη, συμβάλλει στο να υπάρχει κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια και αίσθημα ασφάλειας στις πόλεις.

Επίσης, υπάρχει μια νέα δράση. Η δράση που αναφέρεται στην ασφάλεια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 350 αστυνομικοί είναι κάθε μέρα σε εικοσιτετράωρη βάση στα λεωφορεία, στα τρένα του ΗΣΑΠ, στον Προαστιακό, στο Μετρό και κάνουν ελέγχους με πολύ σπουδαία αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο, για το οποίο οι πολίτες ευγνωμονούν πραγματικά την αστυνομία, 15.240 έλεγχοι εδώ και έξι μήνες. 2.000 συλλήψεις, για κλοπές, ναρκωτικά, ληστείες, όπλα.

Ο δεύτερος τομέας είναι τα τροχαία ατυχήματα. Το 2025 έχουμε κάτι χαρμόσυνο να ανακοινώσουμε. Πολύ σημαντικό, ελπιδοφόρο, αλλά ταυτόχρονα και πρόκληση για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Έχουμε 120 λιγότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Αυτή η θυσία στον δρόμο πρέπει να σταματήσει. Αυτή η τραγική απώλεια ζωής και κυρίως νέων ανθρώπων, είναι ένα καθήκον μας, συνολικά, από το σχολείο, την οικογένεια μέχρι φυσικά την καταστολή, τον έλεγχο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το προηγούμενο τριήμερο η τροχαία, εδώ στην Αττική, πραγματοποίησε 17.500 αλκοτέστ.

Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο και δεν υπάρχουν περιοχές χωρίς αστυνόμευση. Ιδρύθηκαν λοιπόν οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης σε κοινότητες, σε οικισμούς ευάλωτων ομάδων, όπου υπήρχε και υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα, σε εικοσιτετράωρη βάση, εκεί όπου υπάρχει πολλή παραβατικότητα, περιπολούν αστυνομικοί, συνομιλούν με τους κατοίκους, πλέον προστατεύουν και τους ευάλωτους πολίτες που υφίσταντο την καταπίεση και την παραβατικότητα κάποιων, οι οποίοι είναι συστηματικά παραβατικοί και παράνομοι. Και νομίζω ότι αυτή η δράση θα συμβάλλει στο να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν και να επικρατήσει κοινωνική ειρήνη σε εκείνες τις πόλεις, οι οποίες διαθέτουν τέτοιους οικισμούς.

Ξεχωριστή αναφορά έκανα προηγουμένως για την κοινωνική αστυνομία:

– Ενδοοικογενειακή βία. Πανάρχαιο θέμα, γνωστό σε όλους. Ντροπή για την ανθρωπότητα, ντροπή για την κοινωνία. Όμως, δυστυχώς, εξακολουθεί μέχρι σήμερα, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οποιασδήποτε άλλη διάστασης. Τα 63 γραφεία, τα οποία δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα, ένα σε κάθε νομό, όπως είναι ειδικά διαμορφωμένα, δέχονται καθημερινά θύματα. 19.500 καταγγελίες θυμάτων. 12.500 δράστες το 2025, που πρέπει όλα αυτά να μας προβληματίσουν από πολλές απόψεις. Οι Υπηρεσίες μετέφεραν στο νοσοκομείο 1.300 θύματα. Έλαβαν μέτρα ασφάλειας για 1.600 θύματα. Και έχουν εξασφαλίσει τη ζωή περίπου 500 γυναικών στα safe houses.

30.500 κλήσεις. 5.240 θύματα έχουν εγκαταστήσει πλέον το panic button που παρέχει η αστυνομία σε όλα τα θύματα. Και 400 και πλέον κατηγορούμενοι κακοποιητές είναι στη φυλακή.

– Τα ίδια με τη βία ανηλίκων. Σοβαρό ζήτημα, όχι αστυνομικό ζήτημα, αλλά κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά έχει και αστυνομική διάσταση. Δύσκολη η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Πολύ σοβαρό πρόβλημα η έλλειψη εποπτείας των παιδιών. Και ταυτόχρονα η αποτρεπτική και προληπτική παρουσία της αστυνομίας σε πλατείες και σε χώρους όπου υπάρχουν νεαροί, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να διασκεδάσουν.

– Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας ταλαιπώρησε πολύ στη χώρα, η αθλητική βία. Τι είναι οι χούλιγκανς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι ήταν οι χούλιγκανς. Εγκληματικές ομάδες με ναρκωτικά, με εκβιασμούς, με μπράβους, με όπλα. Πίσω από τον χουλιγκανισμό και τον φανατισμό κρύβονταν αυτοί. Εξαρθρώθηκαν πολλές τέτοιες εγκληματικές ομάδες. Όταν κάποιος πετάξει ένα αντικείμενο μέσα στο γήπεδο, τιμωρείται γιατί συλλαμβάνεται από το κλειστό σύστημα καμερών που υπάρχει και ταυτόχρονα τιμωρείται και η ομάδα.

Πλέον. το περσινό πρωτάθλημα έληξε χωρίς καμία μα καμία απολύτως επίπτωση στη διεξαγωγή των παιχνιδιών, χωρίς κανένα επεισόδιο.

-Βία στα πανεπιστήμια: Μηδέν καταλήψεις. Ξεκίνησε η καινούργια χρονιά χωρίς καμία κατάληψη. Η τελευταία κατάληψη ήταν το Κυλικείο στη Νομική Αθηνών. Τώρα είναι ένα υπέροχο Κυλικείο και ένα Ιατρείο που το απολαμβάνουν οι σπουδαστές και οι διδάσκοντες.

-Ασφάλεια συνόρων: Η ασφάλεια συνόρων είναι δουλειά της αστυνομίας, ευθύνη της αστυνομίας. 75 χιλιόμετρα φράχτης, ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων, νέοι συνοριοφύλακες στη δεύτερη γραμμή Καβάλας και Ροδόπης. Και κάθε μέρα όλο και περισσότερο τα πράγματα γίνονται καλύτερα για τη χώρα με πολύ χαμηλές ροές, 54.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα, 1.190 συλλήψεις διακινητών.

-Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε υπερπληθυσμό, έχουμε παλιές υποδομές. Ξεκινάμε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε πραγματικά να ανασυγκροτήσουμε, να εκσυγχρονίσουμε το σωφρονιστικό μας σύστημα.

Στις αναφορές περί αστυνομικής καταστολής στις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και στις πορείες για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και νωρίτερα της Επετείου του Πολυτεχνείου, απάντησε κατά τη δευτερολογία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ξεκίνησε καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Αυστραλία και ΗΠΑ, λέγοντας:

Νομίζω ότι ερμηνεύουμε τα αισθήματα όλων, αν εκφράσουμε τον αποτ​ροπιασμό μας και την καταδίκη όλων αυτών που συνέβησαν πριν από λίγη ώρα στην Αυστραλία με τη μαζική δολοφονία αθώων ανθρώπων σε μια ακτή του Σίδνεϊ, όπως επίσης και τη δολοφονική επίθεση που έγινε στο Brown University στο Λονγκ Ά​ιλαντ στις ΗΠΑ. Και αυτές οι επιθέσεις, κάθε φορά, πρέπει να μας κινητοποιούν για να λαμβάνουμε μέτρα, προκειμένου η δημοκρατία μας να οπλίζεται με όλα εκείνα τα απαραίτητα νόμιμα όπλα ώστε να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους.

Αναλυτικά στη δευτερολογία του είπε:

Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Πού το βλέπετε αυτό το έργο; σε ποια ταινία… αυτό το έργο, της καταστολής. Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης; 16 μέρες, υπάρχει τραυματίας αγρότης; Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα λέει ότι αυτές τις μέρες η Αστυνομία έκανε καταστολή και έδειρε τους αγρότες; Σοβαρολογείτε;

Αλήθεια, πού απευθύνεστε; σε ηλίθιους; Τι είμαστε εδώ μέσα; Λωτοφάγοι;

Λοιπόν, όχι. Ψέματα. Όχι, ψέματα επιτέλους. Ότι δήθεν η αστυνομία στην Ελλάδα έχει πάρα πολλούς αστυνομικούς. Από πού προκύπτει αυτό; Κάθε χώρα διαθέτει πολλούς αστυνομικούς, διαφόρων ομάδων, διάφορες αστυνομίες. Εμείς έχουμε μία Αστυνομία και αυτό είναι μεγάλη τύχη για τη χώρα. Η Αστυνομία, λοιπόν, φυλάει τα σύνορα. Χιλιάδες αστυνομικοί είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των συνόρων. Εκτός, αν δεν θέλετε να τα φυλάμε τα σύνορα. Δεύτερον, χιλιάδες αστυνομικοί είναι στους δρόμους και κάνουν τροχονομικούς και αστυνομικούς ελέγχους. Τρίτον, εκατοντάδες αστυνομικοί είναι στο εξωτερικό, γιατί εκπροσωπούν τη χώρα σε διάφορα προξεν​εία και βοηθούν το Υπουργείο Εξωτερικών. Πεντακόσιοι αστυνομικοί είναι μόνο εδώ στη Βουλή, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια της δομής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όχι άλλα ψέματα.

Η Αστυνομία στην Ελλάδα κάνει τη δουλειά της. Απόδειξη. 1.170 διαδηλώσεις, πορείες, κινητοποιήσεις. 470 πορείες έγιναν για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία, πολίτη. Έχουμε τραυματίες αστυνομικούς στην Κρήτη, από επιθέσεις που δέχτηκαν από διάφορους εκεί απαράδεκτους ανθρώπους.

Όπως επίσης, να μην λέτε άλλα ψέματα εδώ περί πλαστικών σφαιρών. Δεν διαθέτει η Ελλάδα, η Ελληνική Αστυνομία πλαστικές σφαίρες. Τι ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα; Τα ακούν και οι άνθρωποι έξω και θα νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε εδώ μεθόδους καταστολής. Πού να τις βρούμε τις πλαστικές σφαίρες; Για όνομα του Θεού,πια. Όπως επίσης και με τις πορείες για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο και το Πολυτεχνείο. Άνοιξε μύτη στον Γρηγορόπουλο και στο Πολυτεχνείο; Αν εσείς θέλετε, κάποιοι να σπάσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα μπει κανείς από εδώ και μπρος στις γειτονιές, ουδείς, να σπάει και να ρημάζει και να καταστρέφει περιουσίες ανθρώπων. Τελεία και παύλα. Οι άνθρωποι επενδύουν την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, κάνουν μια επένδυση και θα έρθουν αυτοί να καταστρέφουν τις περιουσίες; Αλήθεια, πού είναι γραμμένα αυτό, σε ποιο Σύνταγμα, σε ποιο Νόμο, σε ποια Δημοκρατία; Πότε γράφτηκαν αυτά; Γράφτηκαν κάποια στιγμή πριν πολλές δεκαετίες. Τώρα, όμως, δεν θα ισχύουν πλέον. Τελεία και παύλα.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να καταστρέφει το κατάστημα, το σπίτι του καθενός. Αυτά τελειώσαμε. Όπως, επίσης, αυτοί οι οποίοι καταλάμβαναν επί δεκαετίες τα Πανεπιστήμια. Δεν έχουν καμιά δουλειά αυτοί εκεί μέσα. Τα Πανεπιστήμια ανήκουν στους σπουδαστές, στον ελληνικό λαό και στους διδάσκοντες.

Λέει ο κύριος Νατσιός ότι, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι Έλληνες σε κάποιες περιοχές. Αλήθεια λέτε; Εγώ είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας. Εδώ έχει βουλευτές Δυτικής Αττικής. Μέσα στους οικισμούς εκεί, κυκλοφορούν, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατοντάδες αστυνομικοί. Μέσα στους οικισμούς για πρώτη φορά στην ιστορία. Αφήστε τα αυτά, λοιπόν. Και αυτά είναι ψέματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, όσο είμαστε εμείς εδώ, οι οποίοι ασκούμε πολιτικές και μαζί με τους πολίτες δίνουμε τη μάχη για να επικρατεί κοινωνική ειρήνη και ασφάλεια και να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι έχουν δίπλα τους το Κράτος.

Στην τριτολογία του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφέρθηκε αναλυτικά στον σχεδιασμό για την ενίσχυση των Σωφρονιστικών Υποδομών αλλά και στις μισθολογικές παρεμβάσεις που έκανε η Κυβέρνηση για τη βελτίωση των οικονομικών των Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικότερα:

Σε ό,τι αφορά στα καινούργια Σωφρονιστικά Καταστήματα που προγραμματίζουμε, έχει εξασφαλιστεί πλήρως η χρηματοδότησή τους. Ξεκινάει από τον Ασπρόπυργο, εδώ στη Δυτική Αττική που ουσιαστικά θα αναπληρώσει τον Κορυδαλλό που θα μεταφερθεί. Επίσης, στην Κασσαβέτεια του Βόλου θα δημιουργηθούν δύο νέα καταστήματα, κοντά στις υπάρχουσες υποδομές. Το ένα θα αφορά ανηλίκους, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ένα τέταρτο αφορά την Κασσάνδρα, το «Κασσάνδρα 2», νέο Κατάστημα, σε μια ημιτελή δομή που υπάρχει εκεί. Στη συνέχεια, πάμε στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα ​κατασκευαστεί ένα καινούριο Σωφρονιστικό Κατάστημα στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης στο Βόιο Κοζάνης, και ήδη προχωρούν οι εργασίες γρήγορα, στα Γιάννενα, στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας και τέλος στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, όπου και εκεί υπάρχει το πρόβλημα με την απολιγνιτοποίηση.

Συνεχίζοντας να πω, αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για τους αστυνομικούς και αυτό είναι θετικό, αρκεί να εκφράζετε εδώ μέσα την αλήθεια και τα πραγματικά τους προβλήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η χρονιά αυτή, μετά από ουσιαστικά είκοσι χρόνια, αποτέλεσε μια γενναία ενίσχυση των εισοδημάτων των αστυνομικών και γενικά των ε​νστόλων. Η αύξηση της νυχτερινής αποζημίωσης, η αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικινδύνου, που ήταν 100 ευρώ μηνιαίως. Η καθιέρωση επιδόματος πρώτου ανταποκριτή 170 ευρώ στους άνδρες και τις γυναίκες της Άμεσης Δράσης Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το νέο μισθολόγιο των ενστόλων- που έφερε στη Βουλή, ο τόσο άξιος πραγματικά συνάδελφός μου, κ. Πετραλιάς- η καθιέρωση, για πρώτη φορά, του επιδόματος διοίκησης, η καθιέρωση επιδόματος παραμεθορίου, η μείωση της φορολογίας σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, άρα και στους αστυνομικούς. Είναι μια πρωτοφανής, πραγματικά γενναία αύξηση που δόθηκε και νομίζω ότι την αξίζουν οι Έλληνες Αστυνομικοί και οι Έλληνες Ένστολοι μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις για να ενισχύσουμε το εισόδημά τους.