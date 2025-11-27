Χρυσάφης Γρηγόρης: Άρση αδικίας για τους υπηρετούντες στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί μεγάλο αριθμό συναδέλφων που υπηρετούν στην νεοϊδρυθείσα Δ.Α.Ο.Ε. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) και μετακινήθηκαν για την στελέχωση της απο τις καταργηθείσες Υποδιευθύνσεις Κεντρικού της πρώην Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής (Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., Υ.Δ.Ν., Υ.Π.Π.Δ.Π.Κ.Π., Υ.Α.Ο.Ε.Ε.Α.), είναι η απώλεια του ενός (1) μορίου στους πίνακες των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων, το οποίο λάμβαναν σύμφωνα με το ΠΔ 22/2024, όπως όλοι οι υπηρετούντες σε αστυνομική Υπηρεσία που υπάγεται διοικητικά στην Γ.Α.Δ.Α. (εκτός Επιτελείων).

Οι συνάδελφοι μετατέθηκαν απο τις καταργηθείσες Υπηρεσίες τους, στην νέα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία όμως υπάγεται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ., δεν λαμβάνουν πλέον το ανωτέρω μόριο μετάθεσης, παρα το γεγονός ότι οι Υπηρεσίες τους ουσιαστικά δεν καταργήθηκαν απλά μετονομάστηκαν και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο και οχι στην Γ.Α.Δ.Α.

Εξακολουθούν δηλαδή να εκτελούν τα ίδια ακριβώς μάχιμα καθήκοντα στις ίδιες μάχιμες Υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα μετακινούνται συνεχώς σε όλη την επικράτεια για την εξιχνίαση εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της νέας Διεύθυνσης.

Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό αξίζει να αντιμετωπιστεί απο τη Ηγεσία για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης του αστυνομικού προσωπικού, με τροποποίηση του Π.Δ. 22/2024 ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν όλοι οι μάχιμοι αστυνομικοί της Δ.Α.Ο.Ε. το ένα (1) μόριο που απώλεσαν ακούσια.

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος,

Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών,

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.