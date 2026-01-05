Χρονιά-ορόσημο το 2025 στο Ρέθυμνο με μηδενικά θανατηφόρα τροχαία - ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Δήμος Ρεθύμνου ολοκλήρωσε μια ολόκληρη χρονιά χωρίς να καταγραφεί ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα

Το 2025 έκλεισε με μηδενικούς νεκρούς στην άσφαλτο, σε μια περιοχή με αυξημένη κυκλοφορία και έντονη τουριστική δραστηριότητα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχαίας Ρεθύμνου, Μιχάλη Λαγουβάρδο, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων αγγίζει το 100% σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και δεν αποτελεί σύμπτωση. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για προϊόν συστηματικής δουλειάς, στοχευμένων ελέγχων, σωστής αξιοποίησης του προσωπικού και διαρκούς παρουσίας της Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην καταστολή.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία, διανομή αλκοτέστ μίας χρήσης, ενημερωτικές παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις, δημιουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής σε συνεργασία με τον Δήμο και διανομή κρανών σε δικυκλιστές.

Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, αποδίδεται και στη στάση των ίδιων των πολιτών, με αυξημένη συμμόρφωση στη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, αποφυγή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και συνολική αλλαγή νοοτροπίας στους δρόμους.

Αλκυόνη Χριστοδουλάκη

neakriti.gr