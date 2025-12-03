Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση της ΕΝ.ΑΞΙ.Α

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής ( ΕΝ.ΑΞΙ.Α), προσφέρει δωρεάν, στους μικρούς μας φίλους και τους γονείς τους, εισιτήρια του Θεάτρου, «ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ», Ακαδημίας 3 Αθήνα, για το έργο «Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ», για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα έναρξης 12:00.

Τα εισιτήρια θα διανεμηθούν, με σειρά προτεραιότητας για τα μέλη μας, στα γραφεία της Ένωσης, Λ.Αλεξάνδρας 173 , στον 4ο όροφο, από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μέχρι εξαντλήσεως, ώρες γραφείου.

Μια έκπληξη θα περιμένει στο τέλος της παράστασης όλα τα παιδιά.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος Ευγένιος ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΣ