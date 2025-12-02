Χριστουγεννιάτικη παιδική θεατρική παράσταση για τα μέλη του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. – “Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες” – του Ιουλίου Βερν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

Tο Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α, πάντα δίπλα στις οικογένειες των αστυνομικών συναδέλφων του, διοργανώνει παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση η οποία και παρέχεται εντελώς δωρεάν στα μέλη του και τις οικογένειες τους. Καλούμε λοιπόν τους μικρούς μας φίλους και τους γονείς τους, την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 14:00, στο θέατρο Δημήτρης Χορν (Αμερικής 10, Αθήνα).

Οι «Μαγικές Σβούρες», που φέτος γιορτάζουν 22 χρόνια στο θέατρο για παιδιά, ενώνουν για άλλη μια χρονιά τις δυνάμεις τους με τη Μέλισμα Events και μας καλούν σε ένα μαγευτικό ταξίδι παρέα με τον Ιούλιο Βερν!

Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, παρουσιάζει μια μοναδική διασκευή του διαχρονικού αριστουργήματος του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες». Η παράσταση ξεχειλίζει από χιούμορ, φαντασία, δράση και ευαισθησία. εμπνέει τα παιδιά να δοκιμάζουν πάντα με αισιοδοξία καινούρια πράγματα και να επιτυγχάνουν σε αυτά , να τολμούν να φαντάζονται ένα φωτεινό μέλλον που θα χαρίσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ελευθερία. Με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, εντυπωσιακά τεχνικά εφέ και βιντεοπροβολές, ο γύρος του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή του Θέατρου Χορν.

Ο Φιλέας Φογκ, ένας πλούσιος ερευνητής, στοιχηματίζει όλη του την περιουσία πως μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες! Μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού ξεκινούν το πιο τρελό ταξίδι. Στον δρόμο τους, ο γκαφατζής αστυνομικός Φιξ –που νιώθει άλλος Σέρλοκ Χολμς– θα τους βάλει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.

Θα καταφέρουν να σώσουν την πριγκίπισσα Αούντα; Θα γυρίσουν εγκαίρως στο Λονδίνο; Από το Σουέζ στην Βομβάη, από την Καλκούτα στο Χονγκ Κονγκ, από τη Γιοκοχάμα στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη… 80 ημέρες γεμάτες δράση, γέλιο και μαγεία, Στα παιδιά του σήμερα που λαμβάνουν εικόνες απ’ όλη τη γη σε μερικά δευτερόλεπτα και γνωρίζουν την δυνατότητά να ταξιδέψει κανείς ακόμα και εκτός του πλανήτη, αυτός ο Γύρος τού κόσμου σε 80 ημέρες , στη σκηνή του θεάτρου Χορν , έρχεται να μιλήσει για την επιμονή και την αφοσίωση , τη συντροφικότητα, τη γνώση μέσα από τη διαπολιτισμικότητα τη δύναμη που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες όταν ανταλλάσσουν στοιχεία .

Τα μέλη του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. μπορούν να παραλαμβάνουν τις προσκλήσεις από την έδρα του Σωματείου (Ξηρομέρου 2 & Κηφισίας 84, πλησίον σταθμού Μετρό Πανόρμου) από τις 03/12/2025 και ώρες 10:00 – 14:00.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες-διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο 2107790222