Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευβοίας

Όταν τα Χαμόγελα Γίνονται Γιορτή!!

Σε ένα ζεστό γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και στο ξενοδοχείο Παλίρροια στην Χαλκίδα, η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Ένωσης μας,

Η παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη» χάρισε χαμόγελα, γέλιο και συγκίνηση, γεμίζοντας την αίθουσα με παιδικές φωνές, ενθουσιασμό και αληθινή χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θίασο Θεάτρου Σκιών «Ιάσων Μελισσηνός» για την υπέροχη παρουσίαση και την άψογη συνεργασία.

Το πιο μεγάλο μας ευχαριστώ ανήκει στα μικρά μας παιδιά, που μέσα από το Θέατρο Σκιών γνώρισαν και ήρθαν σε επαφή με την ελληνική παράδοση, χαρίζοντάς μας τα πιο ζεστά χαμόγελα της ημέρας.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους που τίμησαν με την παρουσία τους τη γιορτή και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας όμορφης, ανθρώπινης και ζεστής στιγμής για όλους.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία, αγάπη και φως!

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μάρκου

Ο Γ.Γ.

Αριστείδης Καψιώχας