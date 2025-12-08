Χριστουγεννιάτικη Ελλάδα: Θεματικά πάρκα, ορεινοί προορισμοί και γεμάτα ξενοδοχεία

Δεκέμβριος και οι πόλεις έχουν ήδη στολιστεί, η εορταστική περίοδος είναι προ των πυλών, όπως και η κορύφωση της χειμερινής τουριστικής περιόδου. Η κινητικότητα στους ελληνικούς προορισμούς βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα ενώ σε αρκετούς επαληθεύεται για άλλη μια χρονιά η κλισέ φράση «δεν πέφτει καρφίτσα». Αυτό συμβαίνει κυρίως στις περιοχές όπου τα θεματικά πάρκα έχουν τη θέση τοπόσημου αυτήν την περίοδο αλλά δίνουν και μια επιπλέον ώθηση στην αύξηση της επισκεψιμότητας και πέραν του κλασικού 15νθημερου των εορτών.

Τα «σκήπτρα» και φέτος κρατάει ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα, όπως και η Ονειρούπολη στη Δράμα ενώ σε όλους τους ορεινούς προορισμούς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν υψηλές πληρότητες.

Στα Τρίκαλα τα «ξωτικά» φέτος έχουν πιάσει δουλειά μια εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με πέρσι και ήδη, όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς «Δεν πέφτει καρφίτσα ούτε τα Σαββατοκύριακα ούτε τις ενδιάμεσες μέρες των εορτών. Στα ορεινά Τρικάλων και στην ευρύτερη περιοχή, όπως Μετέωρα, Πύλη, Περτούλι, Μουζάκι και Πλαστήρα, δεν υπάρχουν δωμάτια όλα τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα των εορτών. Από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου ειδικά, οι πληρότητες είναι στο 100%». Ο Μύλος των Ξωτικών, το εντυπωσιακό θεματικό πάρκο συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες και τις καθημερινές, όπου έρχονται μαθητές με σχολικές εκδρομές. «Πέρσι είχαμε 1.230.000 επισκέπτες. Φέτος ανοίξαμε περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, αν και ο καιρός μας ταλαιπωρεί με βροχές. Η είσοδος παραμένει δωρεάν, όπως όλα τα χρόνια, και οι ώρες λειτουργίας είναι 10 το πρωί έως 10 το βράδυ». Το θεματικό πάρκο του Μύλου των Ξωτικών, δίνει ένα ισχυρό κίνητρο και γεμίζει τα καταλύματα, όχι μόνο της πόλης αλλά και των γύρω περιοχών (ακόμα και των πιο μακρινών) που από μόνες τους έχουν τη δική τους δυναμική και αποτελούν πόλο έλξης τουριστών.

Η χειμερινή σεζόν κορυφώνεται

Οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας στο σύνολό τους για τις ημέρες των εορτών, με μια πρώτη εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΞ, Άγγελου Καλλία, θα κινηθούν γύρω στο 75% για το δεκαπενθήμερο των γιορτών. «Η χρονιά φαίνεται πώς θα κλείσει με καλές πληρότητες, όπως και πέρσι. Παρά τη μικρή αύξηση τιμών που σημειώθηκε, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εμείς μπήκαμε στη λογική να αυξήσουμε, γιατί δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά φαίνεται ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη Δράμα και τις γύρω περιοχές, το θεματικό πάρκο «Ονειρούπολη» έχει ανανεωθεί και για άλλη μια χρονιά προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλη τη χώρα και από τις γειτονικές χώρες του εξωτερικού. Ήδη κλείνουν τριήμερα για να την επισκεφτούν, όπως παρατηρεί ο κ.Καλλίας. «Οι εκδηλώσεις και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα επηρεάζουν θετικά τον κόσμο, που μοιράζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Φέτος, το γεγονός ότι οι αργίες πέφτουν κοντά με Σαββατοκύριακα ευνοεί πάρα πολύ τις κρατήσεις, ενώ οι ενδιάμεσες μέρες είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν τελείως. Στους ορεινούς προορισμούς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το χιόνι. Όλες οι πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για παράδειγμα, θα έχουν δουλειά και μετά τις 2 Ιανουαρίου ως city break προορισμοί, αλλά στα ορεινά δεν θα έχουμε αρκετό κόσμο αν δεν έχουμε χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα».

Στο Βόλο και στο Πήλιο, η κατάσταση στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι επίσης θετική, όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης: «Είμαστε κοντά στο 75% σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Οι εκδηλώσεις έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και οι προσφορές των ξενοδόχων, τα εορταστικά πακέτα με ρεβεγιόν κτλ, συμβάλλουν στην κίνηση. Γενικά είχαμε μια πολύ καλή ροή η οποία όμως δεν συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό αυτές τις μέρες καθώς υπάρχει μια επιφύλαξη στις κρατήσεις λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών».

Δυναμικά κινείται και η Ήπερος

Στα Ιωάννινα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, Σπύρος Σουρέλης, τονίζει ότι οι κρατήσεις κινούνται σε εξαιρετικά επίπεδα: «Προκρατήσεις και κρατήσεις πάνε πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια κενά δωμάτια μόνο για τις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου. Πάμε για πληρότητες 90% και πάνω. Οι τιμές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα θέλαμε να επεκτείνουμε το δεκαπενθήμερο, κάτι που θα ήταν ήταν εφικτό με τη δημιουργία ενός θεματικού πάρκου. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θέσει και το έχουμε συζητήσει αλλά δεν έχει γίνει ακόμα», σημειώνει ο κ.Σουρέλης. Σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες από το εξωτερικό ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων αναφέρει ότι είναι μικρός ο αριθμός τον χειμώνα, καθώς οι πτήσεις είναι περιορισμένες, και ακόμη και οι γείτονες από τα Βαλκάνια προτιμούν να έρχονται το καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που οι Αλβανοί είχαν αργία, είχαμε πλήθος κόσμου στα Ιωάννινα οι οποίοι ήρθαν και για τη βόλτα τους αλλά κυρίως για την αγορά, λόγω Black Friday».

Γεμίζει η Αλεξανδρούπολη την Πρωτοχρονιά

Στην Θράκη, ο Απόστολος Παλακίδης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, επισημαίνει ότι στην περιοχή υπάρχει γενικά καλή τουριστική κίνηση όλα τα Σαββατοκύριακα λόγω κυρίως των Τούρκων αλλά ειδικά για τις γιορτές οι ημέρες της Πρωτοχρονιάς γεμίζουν τα ξενοδοχεία. «Στην Αλεξανδρούπολη, για την Πρωτοχρονιά οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει το 90% με πελάτες κυρίως από το εξωτερικό. Οι Τούρκοι είναι ο νούμερο ένα αγορά και οι Βούλγαροι έπονται. Οι Έλληνες είναι πάντα πιο περιορισμένοι. Οι κύριοι πελάτες μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις βοηθούν πολύ. Η Αλεξανδρούπολη είναι στολισμένη αλλά δράσεις στην ευρύτερη περιοχή όπως στο Σουφλί, όπου για άλλη μια χρονιά στήνεται το πάρκο «Σαν Παραμύθι», συμβάλλουν στη ζήτηση. Πιστεύω ότι συνολικά θα κινηθούμε σίγουρα στο 70-80%», επισημαίνει ο κ.Παλλακίδης.

Προς sold out και οι δημοφιλείς προορισμοί της Πελοποννήσου

Αυξημένη ζήτηση για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις καταγράφεται και στην Πελοπόννησο, όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας. «Ειδικά για το τετραήμερο 23-28 Δεκεμβρίου, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά να εξασφαλίσουν διαμονή, οι πληρότητες είναι εξαιρετικά υψηλές. Η ζήτηση για ορεινούς προορισμούς έχει αυξηθεί, με τις προκρατήσεις να αγγίζουν το 90%-100% και τα μικρότερα καταλύματα να έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Στην πρώτη θέση είναι η ορεινή Αρκαδία και χωριά όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια», επισημαίνει.

Αύξηση παρουσιάζεται και σε αστικούς προορισμούς, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού: Η Καλαμάτα φτάνει το 72% στις προκρατήσεις, ενώ το Ναύπλιο παραμένει δημοφιλές με 73%, χάρη στο γιορτινό σκηνικό της Παλιάς Πόλης.

Νικόλ Καζαντζίδου