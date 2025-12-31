Χριστουγεννιάτικες δράσεις προσφοράς της ΙΡΑ Καρδίτσας

Με συμμετοχή και συνεργασία σε τρεις διαφορετικές δράσεις, η τοπική διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών έβαλε το δικό της λιθαράκι προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, εν όψει των Άγιων ημερών που ακολουθούν.

Αρχικά, τηρώντας μια συνήθεια που τείνει να γίνει παράδοση και σε συνεργασία με τους Παλαίμαχους Σοφάδων, διοργανώθηκε φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στο Δημοτικό Στάδιο Σοφάδων, με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών που προσφέρθηκαν στο «Σπίτι της Αγάπης» Σοφάδων. Τα είδη παρέλαβε ο Αρχιερατικός Επίτροπος π. Ηλίας Γώγος, ευχαριστώντας τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες ποδοσφαιριστές.

Έπειτα, εθελόντριες της ΙΡΑ Καρδίτσας κατασκεύασαν περίτεχνα αναμνηστικά και στολίδια, τα οποία διατέθηκαν προς πώληση από το Σύλλογο «Φλόγα» Καρδίτσας, στο μπαζάρ που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης. Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι τα όμορφα αντικείμενα έγιναν ανάρπαστα και έτσι η συνεισφορά στα έσοδα του Συλλόγου ήταν σημαντική.

Τέλος την περασμένη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, με τη συνεργασία του Γυμναστικού Συλλόγου Μουζακίου & Περιχώρων «Γ. Πασιαλής» και την υποστήριξη του Δήμου Μουζακίου διοργανώθηκε τουρνουά βόλεϊ στο Μουζάκι, με σκοπό την συγκέντρωσης τροφίμων που θα διατεθούν σε οικογένειες της περιοχής που υποστηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Πολύ σημαντική ήταν η

συμμετοχή και τρίτης ομάδας που αποτελούνταν από Δόκιμους Αστυφύλακες του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Μουζακίου που βρέθηκαν στο κλειστό συνοδευόμενοι από τον Διοικητή και στελέχη της Σχολής. Στην ίδια εκδήλωση, προσφέροντας σημαντικές ποσότητες αγαθών έδωσαν το παρών επίσης η ΙΡΑ Τρικάλων και η Ιερά Μονή Σπηλιάς, δια του Ηγουμένου και επίτιμου μέλους της ΙΡΑ πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μητρόπουλου.

Με τις ευχές για ένα νέο έτος με υγεία, αγάπη και ειρήνη στον κόσμο, κλείνει ακόμη ένα έτος σημαντικής προσφοράς από την ΙΡΑ Καρδίτσας, που αποτελεί βεβαίως κομμάτι του πολύ σημαντικού έργου που συντελείται σε κάθε άκρη της χώρας μας από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών.

‘Servo per amikeco’

‘Υπηρετώ δια της φιλίας’