Χριστουγεννιάτικα μωρά που ήρθαν στον κόσμο με τη συμβολή της Αστυνομικών

Την ημέρα των Χριστουγέννων δύο οικογένειες στην πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ είχαν μια μοναδική και συγκινητική εμπειρία όταν πρώτοι ανταποκριτές της αστυνομίας βοήθησαν στη γέννηση δύο αγοριών σε διαφορετικές κοινότητες — στο Stoughton και στο Medford.

Στο Stoughton, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για μια γυναίκα που ήταν σε ενεργό τοκετό μέσα σε αυτοκίνητο περίπου στις 6:17 το πρωί.

Ο Sgt. Medeiros και η Αστυνομικός Guzman — και οι δύο με δική τους εμπειρία ως γονείς — καθοδήγησαν τη μητέρα και βοήθησαν στη γέννηση του μωρού στο πίσω κάθισμα.

Η μητέρα και το μωρό μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο στη Βοστόνη, όπου ήταν καλά στην υγεία τους.

Παράλληλα, στο Medford, η υπηρεσία ασθενοφόρων Armstrong Ambulance Service ανέφερε ότι οι διασώστες βοήθησαν επίσης στη γέννα ενός άλλου αγοριου, κάνοντας τα φετινά Χριστούγεννα ακόμα πιο ξεχωριστά για την οικογένεια του.

Αυτές οι στιγμές — δύο νέες ζωές που ήρθαν στον κόσμο τη μέρα των Χριστουγέννων με τη βοήθεια των πρώτων ανταποκριτών — θυμίζουν ότι ο κύκλος της ζωής συνεχίζεται και φέρνει χαρά εκεί που δεν το περιμένεις.