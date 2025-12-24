Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, οι παιδικές φωνές και οι γιορτινές μελωδίες από την παιδική χορωδία της Σχολής Χορού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και το Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας, γέμισαν με χαρά και Χριστουγεννιάτικη μαγεία τους χώρους της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, σε μια εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.

Φέτος, οι γιορτινές μελωδίες ταξίδεψαν και στο Κέντρο Επιχειρήσεων όπου χτυπά η καρδιά της ασφάλειας του πολίτη, μεταφέροντας μέσω ασυρμάτου ευχές σε όλους τους αστυνομικούς που εργάζονται, μακριά από τις οικογένειές τους αυτές τις άγιες ημέρες.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Διευθυντής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουΐτσης, Διευθυντές Επιχειρησιακών Κεντρικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Βοηθοί Γ.Α.Δ.Α., αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής ευχαρίστησε θερμά τα παιδιά και τους συνοδούς τους για την παρουσία τους, επισημαίνοντας ότι οι παιδικές φωνές υπενθυμίζουν σε όλους την ουσία των Χριστουγέννων και τον ανθρώπινο χαρακτήρα της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τόνισε, επίσης, ότι τέτοιες στιγμές χαράς και αισιοδοξίας ενισχύουν το ηθικό και υπενθυμίζουν πως ακόμη και στο πιο απαιτητικό έργο υπάρχει χώρος για χαμόγελο, ανθρωπιά και ελπίδα.

Με την ευκαιρία των εορτών, ευχήθηκε υγεία σε όλες και όλους, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ευχαριστώντας παράλληλα το προσωπικό για τον καθημερινό αγώνα, την προσφορά και την ετοιμότητα που επιδεικνύει στην υπηρεσία του πολίτη.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα στα μέλη της παιδικής χορωδίας, ως ένδειξη ευχαριστίας για την παρουσία και τις γιορτινές μελωδίες που πλαισίωσαν τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων.

Με τη μαγεία των Χριστουγέννων να φωτίζει κάθε καρδιά, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εύχεται σε όλους χαμόγελα, αγάπη και στιγμές γεμάτες ζεστασιά, ελπίδα και χαρά για το νέο έτος.