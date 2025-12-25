Χριστούγεννα στο καθήκον: Όταν οι βάρδιες δεν “γνωρίζουν” γιορτές

Την ώρα που ο περισσότερος κόσμος γιορτάζει τα Χριστούγεννα, άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» παραμένουν στο καθήκον. Στην εστίαση, στα καταλύματα, τα νοσοκομεία, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, στο ΕΚΑΒ, κάποιοι είναι στις θέσεις τους και όχι στα γιορτινά τραπέζια.

Η ημέρα των Χριστουγέννων στη Πυροσβεστική είναι όπως κάθε μέρα του χρόνου.

Και στο ΕΚΑΒ όμως οι βάρδιες δεν “γνωρίζουν” Χριστούγεννα.

Λεωφορεία και ταξί λειτουργούν για να εξυπηρετήσουν ακόμα και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι άνθρωποι της εστίασης είναι και αυτοί στις θέσεις τους.

Είτε ένστολοι είτε πολίτες, το σίγουρο είναι ότι, όσοι εργάζονται την ημέρα των Χριστουγέννων, είναι πάνω απ` όλα υπεύθυνοι επαγγελματίες.

Μπέλλα Θεριού

Πηγή: ertnews.gr