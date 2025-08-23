Χρήσιμες συμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ. προς τους πολίτες για να μην πέσουν θύματα εξαπάτησης

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά τηλεφωνικών απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, υπενθυμίζονται βασικές συμβουλές, για την αποφυγή εξαπάτησης από επιτήδειους, που χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα και μεθόδους, για να αποσπούν χρηματικά ποσά.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως σε ηλικιωμένους και με διάφορα προσχήματα, τους αποσπούν χρήματα, που παραλαμβάνουν συνεργοί τους, συνήθως από τις οικίες των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης

Στο τηλέφωνο παριστάνουν τον γιατρό ή δικηγόρο ή αστυνομικό και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους ή άλλο στενό τους συγγενικό πρόσωπο:

έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας επιτακτικά χρήματα με το πρόσχημα ότι κινδυνεύει η υγεία του ή

και πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ζητώντας επιτακτικά χρήματα με το πρόσχημα ότι κινδυνεύει η υγεία του ή έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα με θανάσιμο τραυματισμό μικρού παιδιού και για να αποφύγει τις ποινικές συνέπειες, πρέπει άμεσα να τους καταβάλλει χρήματα.

Για να γίνουν πιο πειστικοί, άλλοι συνεργοί τους, παριστάνουν στο τηλέφωνο το παιδί τους ή το στενό συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη ψυχολογική πίεση στα θύματα.

Προκειμένου οι πολίτες να μην πέσουν θύματα των επιτήδειων, η Ελληνική Αστυνομία, συνιστά:

Μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα.

όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα. Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας. Επιδιώξτε να επικοινωνήσετε με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

να επικοινωνήσετε με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα. Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.). Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».