Χρ. Συνδρεβέλης: Το κοινωνικό φαινόμενο της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους δεν αποτελεί ζήτημα προς επίλυση μόνο από την Αστυνομία

Το κοινωνικό φαινόμενο της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν αποτελεί ζήτημα προς επίλυση μόνο από την Αστυνομία, αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα, για το οποίο οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας.

Χρειάζεται να προστατεύσουμε τη νεολαία της χώρας μας και να μην επαφιόμαστε αποκλειστικά στις αρχές, αλλά να συμβάλλουμε ενεργά, ως κοινωνία, στην πρόληψη και αντιμετώπισή του.

(Απόσπασμα απο την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ με τους δημοσιογράφους Κοτταρίδη και Κασιμάτη)

Συνδρεβέλης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Οικ.Θεμάτων