Χρ. Συνδρεβέλης: Η παραβατικότητα των ανηλίκων δεν λύνεται με περισσότερη καταστολή. Λύνεται με πρόληψη - ΒΙΝΤΕΟ

Η παραβατικότητα των ανηλίκων δεν λύνεται με περισσότερη καταστολή.

Λύνεται με πρόληψη.

Η Πολιτεία δεν πρέπει να αφήνει ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα αποκλειστικά στην Αστυνομία.

Η Αστυνομία αντιμετωπίζει το αποτέλεσμα — όχι την αιτία.

Οικογένεια, σχολείο, κοινωνικές δομές, ψυχοκοινωνική στήριξη: εκεί κρίνεται το παιχνίδι.

Αν δεν επενδύσουμε στην πρόληψη, απλώς θα κυνηγάμε το πρόβλημα αφού έχει ήδη ξεφύγει.

(Απόσπασμα απο την εκπομπή Συνδέσεις με τους δημοσιογράφους Παπαχλιμίντζο και Δούκα)

Συνδρεβέλης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Οικ.Θεμάτων ΠΟΑΣΥ