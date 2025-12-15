HΠΑ: Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

Νεκροί εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ, μέσα στην κατοικία τους στην περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Όπως ανέφερε πηγή προσκείμενη στην οικογένεια Ράινερ στο αμερικανικό δίκτυο NBC, οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα στο σπίτι το απόγευμα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 78 ετών και μία γυναίκα περίπου 68 ετών.

Διαβάστε επίσης

Εμφανή τραύματα από μαχαίρι – Έρευνα για ανθρωποκτονία

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι τα δύο άτομα που βρέθηκαν νεκρά ήταν ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ και ότι έφεραν εμφανή τραύματα από μαχαίρι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών και Ληστειών (Robbery Homicide Division).

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς πρόκειται για εν εξελίξει έρευνα ανθρωποκτονίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Μεγάλη αστυνομική παρουσία στο σημείο

Σύμφωνα με το NBC News, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο σπίτι των Ράινερ το βράδυ της Κυριακής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. Ασθενοφόρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλήθηκαν στην οδό Chadbourne Avenue περίπου στις 15:30 τοπική ώρα, έπειτα από αναφορά για περιστατικό θανάτου.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί του LAPD έφτασαν στο σημείο για αυτό που περιγράφεται ως «έρευνα θανάτου», όρος που χρησιμοποιείται όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιούνται από διασώστες μετά τον εντοπισμό νεκρού ατόμου.

Αναφορές για εμπλοκή του γιου

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων αναφέρουν ότι ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία φέρεται να είναι ο γιος του ζευγαριού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αστυνομικές αρχές. Συγκεκριμένα, το περιοδικό People, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές με γνώση της υπόθεσης, μεταδίδει ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του Νικ Ράινερ, ενός από τα τρία παιδιά του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Νικ Ράινερ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως, ενώ η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με πιθανούς υπόπτους ή συλλήψεις. Οι Αρχές τονίζουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι κάθε πληροφορία αξιολογείται προσεκτικά.

Το LAPD έχει περιοριστεί να αναφέρει ότι η υπόθεση διερευνάται ως ανθρωποκτονία, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η κατοικία ανήκε στο ζευγάρι

Γείτονες δήλωσαν στο NBC News ότι ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του διέμεναν μόνιμα στο συγκεκριμένο σπίτι, ενώ και τα επίσημα αρχεία ιδιοκτησίας επιβεβαιώνουν ότι η κατοικία ανήκε στο ζευγάρι. Το ίδιο το LAPD ανέφερε ότι επρόκειτο για την οικία των Ράινερ.

Ποιος ήταν ο Ρομπ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου των τελευταίων δεκαετιών, με καριέρα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Γεννήθηκε το 1947 και ήταν γιος του θρυλικού κωμικού και σκηνοθέτη Καρλ Ράινερ.

Έγινε αρχικά γνωστός ως ηθοποιός μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «All in the Family», προτού στραφεί στη σκηνοθεσία τη δεκαετία του 1980. Υπέγραψε ορισμένες από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, όπως τα «This Is Spinal Tap» (1984), «Stand by Me» (1986), «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» (1989), «Misery» (1990) και «Μερικοί Καλοί Άνδρες» (A Few Good Men, 1992).

Η ταινία «A Few Good Men», στην οποία ήταν σκηνοθέτης και παραγωγός, ήταν υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1993, γεγονός που συνδέει άμεσα τον Ράινερ με τις υποψηφιότητες της Ακαδημίας, αν και ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος σε ατομική κατηγορία σκηνοθεσίας.

Ο Ράινερ ξεχώρισε για την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα στην κωμωδία, το δράμα και το πολιτικό σινεμά, ενώ παρέμεινε ενεργός και στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, με έντονη πολιτική παρουσία και παρεμβάσεις.

Με τη σύζυγό του Μισέλ, με την οποία παντρεύτηκε το 1989, απέκτησαν τρία παιδιά και ζούσαν στο Λος Άντζελες.

newsbomb.gr