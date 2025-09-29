PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Χορηγία υλικού από την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας

1
21:44 | 29/09/2025

-Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, συνεχίζοντας την έμπρακτη υποστήριξη των συναδέλφων μας, με αφορμή της ψήφιση του νέου Κ.Ο.Κ. (Ν.5209/25), προχώρησε στην προμήθεια εγχειριδίων με την νομοθεσία των οχημάτων, για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών "ΘΩΜΑΣ ΣΚΕΡΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ" και "ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ " της Ορεστιάδας, προμηθευτήκαμε τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Τα εγχειρίδια διανεμήθηκαν στους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας, καθώς και στα Αστυνομικά Τμήματα Διδυμοτείχου και Τριγώνου.

-Ευχαριστούμε θερμά τις σχολές οδηγών για την συνεργασία τους.

-Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την παροχή βοήθειας στους συναδέλφους μας.

Με εκτίμηση ,

 Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΙΔΗΣ Ηλίας                    ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ Πέτρος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΑΣ.
